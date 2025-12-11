Gobierno federal frena venta de vapeadores: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el gobierno federal llevará a cabo una labor coordinada con todos los estados del país para impedir la venta de vapeadores y la formación de mercados ilegales de ese producto, ante la alerta de organizaciones luego de la prohibición aprobada por el Congreso.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum defendió la reforma, pues aseguró que los cigarrillos electrónicos representan un riesgo para la salud y dijo que su regulación debe aplicarse en todo el territorio nacional. "Los estados también tienen que participar en evitar la venta de vapeadores. Es un producto que hace mucho daño a la salud, entonces esto también va a ir acompañado después de una campaña informativa como siempre lo hacemos.

"Ahí está esta idea de que el no fumar tabaco, un cigarro, lo puede sustituir por un vapeador y la verdad es que los vapeadores incluso en algunos casos hacen más daño incluso que el propio cigarro. Entonces ni hay que fumar cigarros ni hay que utilizar los vapeadores y en este sentido va la legislación", afirmó.

Acciones de la autoridad

Tras ser cuestionada sobre cómo se va a evitar que organizaciones criminales controlen la comercialización clandestina de vapeadores, la mandataria federal dijo que se tendrá coordinación directa con los gobiernos estatales.

"Con los estados para poder evitar que se haga un mercado no legal de estos productos", señaló.

Detalles confirmados

La reforma aprobada por el Congreso federal establece la prohibición en México de la fabricación, distribución y venta de vapeadores, al establecer sanciones de hasta 8 años de prisión para quienes comercialicen esos dispositivos.

El Gobierno federal prevé implementar campañas informativas para alertar sobre los daños asociados al uso de vapeadores, así como lineamientos operativos para las entidades federativas.