BTS saluda a miles de fans en el Zócalo de la Ciudad de México

La visita de BTS a México se convirtió en mucho más que un simple evento musical. Lo que comenzó como una reunión protocolaria terminó transformándose en una auténtica fiesta colectiva en el corazón del país, cuando los integrantes de la banda aparecieron desde uno de los balcones de Palacio Nacional para saludar a miles de fans que abarrotaron el Zócalo capitalino.

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el momento como "increíble" durante su conferencia matutina y aseguró que el fenómeno generado por la agrupación dejó claro el enorme impacto cultural que BTS tiene entre la juventud mexicana. Según cifras oficiales, alrededor de 50 mil personas se congregaron para presenciar el saludo que duró apenas unos minutos, pero que bastó para convertir el centro histórico en una ola morada dominada por los ARMY.

El ambiente fue tan intenso que incluso la mandataria lanzó una frase que encendió las redes sociales y alimentó la esperanza de los seguidores: "Ya les dije que tienen que regresar el próximo año". El comentario rápidamente se volvió tendencia y aumentó la expectativa sobre una posible nueva gira en territorio mexicano.

Durante el encuentro, los integrantes del grupo expresaron su cariño por México y destacaron la energía del público nacional, algo que, según relató Sheinbaum, "difícilmente se encuentra en otra parte del mundo". El gesto reforzó la conexión especial entre BTS y sus fans mexicanos, considerados entre los más apasionados fuera de Asia.

La visita ocurre en medio de la gira internacional Arirang Tour, que marca el esperado regreso de la agrupación tras varios años alejados de los escenarios globales. Las fechas programadas en la Ciudad de México agotaron boletos en cuestión de minutos, demostrando que la fiebre por BTS sigue más viva que nunca.

Más allá del espectáculo, la presidenta destacó el valor social de las canciones del grupo, señalando que sus mensajes sobre empatía, salud emocional y superación personal han conectado profundamente con millones de jóvenes alrededor del mundo. Para Sheinbaum, BTS no solo representa entretenimiento, sino también un fenómeno cultural con influencia positiva entre las nuevas generaciones.

Mientras tanto, el ARMY mexicano ya sueña con un posible regreso en 2027 e incluso con la posibilidad —todavía lejana— de un concierto gratuito en el Zócalo. Por ahora, lo único seguro es que BTS volvió a demostrar que su impacto trasciende la música y puede convertir un acto oficial en uno de los momentos más virales y emocionantes del año en México.