CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este miércoles 8 de abril de 2026 el anuncio de un cese al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó la pausa en las hostilidades como un paso positivo para la estabilidad global y reiteró la postura histórica de la diplomacia mexicana en favor de la resolución pacífica de las controversias y el respeto a la soberanía de las naciones.

El pronunciamiento de la jefa del Ejecutivo ocurre apenas un día después de que Washington anunciara una tregua temporal y un plazo de dos semanas para la reapertura del Estrecho de Ormuz. Sheinbaum subrayó que México siempre abogará por el diálogo antes que por el uso de la fuerza, destacando que una escalada mayor en el Medio Oriente tiene repercusiones económicas y sociales que afectan a todo el planeta, incluyendo a las naciones latinoamericanas en este convulso 2026.

[Imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional]

"Celebramos que se abra una ventana a la diplomacia. Nuestra política exterior es clara: la autodeterminación de los pueblos y la búsqueda de la paz. Esperamos que este tiempo sea utilizado para alcanzar acuerdos duraderos que eviten más pérdida de vidas", señaló la presidenta ante los medios de comunicación. En este contexto, México ha mantenido una comunicación constante con organismos internacionales para apoyar cualquier iniciativa que promueva la ayuda humanitaria en las zonas afectadas por los recientes intercambios bélicos.

[Imagen de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México]

Analistas políticos indican que el respaldo de México al alto al fuego es una señal de alivio para los mercados regionales, especialmente en lo que respecta a la volatilidad de los precios del petróleo y la logística de comercio exterior. En este abril de 2026, la administración de Sheinbaum ha seguido de cerca el conflicto, coordinando con la Secretaría de Relaciones Exteriores el monitoreo de ciudadanos mexicanos en la región y evaluando los impactos inflacionarios derivados del cierre de rutas comerciales clave en el Golfo Pérsico.

Por su parte, la comunidad internacional ha tomado nota del apoyo mexicano a la tregua. La presidenta enfatizó que, aunque México se mantiene neutral, no puede ser indiferente ante la crisis humanitaria y el riesgo de una guerra a gran escala. La expectativa del Gobierno de México es que las dos semanas de plazo otorgadas por la Casa Blanca sean suficientes para que las partes involucradas encuentren una salida política que permita la libre navegación en el Estrecho de Ormuz sin necesidad de reactivar las operaciones militares.

Con esta postura, México reafirma su papel como una voz de moderación en el escenario global en este 2026. Mientras la incertidumbre persiste sobre si Irán acatará el ultimátum para la apertura del paso marítimo, las palabras de la presidenta Sheinbaum resuenan como un llamado a la cordura internacional. El gobierno mexicano continuará atento a los reportes diplomáticos, confiando en que este alto al fuego sea el primer paso hacia una desescalada definitiva en uno de los momentos más tensos de la historia contemporánea.