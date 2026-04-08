Accidente en El Rosario: rescate de mineros en la mina Santa Fe

La esperanza que durante días mantuvo en vilo a todo México comienza a apagarse en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Lo que inició como una carrera contra el tiempo para salvar vidas, hoy se transforma lentamente en una historia marcada por la tragedia.

En medio de condiciones extremas —oscuridad, agua acumulada y túneles colapsados—, los equipos de rescate hicieron un nuevo hallazgo devastador: uno de los mineros atrapados fue encontrado sin vida. Con este descubrimiento, crece la angustia y el dolor entre las familias que, desde la superficie, no han dejado de esperar noticias.

El accidente en la mina Santa Fe

El accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó una presa de jales dentro de la mina, dejando atrapados a varios trabajadores a más de 300 metros de profundidad.

Desde entonces, más de 300 rescatistas han trabajado sin descanso. Han tenido que enfrentar uno de los mayores enemigos en este tipo de tragedias: el agua. La inundación de los túneles obligó a utilizar bombas de extracción y a enviar buzos especializados para poder avanzar.

Cada metro recorrido ha sido una victoria... pero también un riesgo.

La angustia de las familias

En medio del desastre, hubo un rayo de esperanza: uno de los mineros fue localizado con vida tras casi dos semanas atrapado. Sin embargo, su rescate no ha sido inmediato debido a las complicadas condiciones dentro de la mina.

Pero esa esperanza convive ahora con el dolor. El hallazgo del cuerpo sin vida de otro trabajador confirma lo que muchos temían: no todos lograrán salir.

Aún queda al menos un minero sin localizar, y las labores continúan contrarreloj.

La espera que no termina

Mientras maquinaria, brigadistas y autoridades siguen trabajando bajo tierra, en la superficie el ambiente es distinto: familias enteras permanecen en vigilia, aferradas a cualquier noticia.

Cada actualización puede cambiarlo todo.

El silencio entre reportes, el sonido de las bombas extrayendo agua y el ir y venir de rescatistas se han convertido en la rutina de un lugar donde la esperanza y la tragedia coexisten.

Una historia que aún no termina

El rescate en la mina Santa Fe sigue en curso. Las autoridades han reiterado que no se detendrán hasta encontrar a todos los trabajadores, sin importar las condiciones.

Porque en este tipo de tragedias, cada minuto cuenta... y cada vida importa.