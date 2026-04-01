Desinformación: Claudia Sheinbaum y el fallo de Infodemia en redes sociales

En un giro inesperado, el proyecto gubernamental Infodemia, creado para combatir la desinformación en México, terminó enfrentando una de sus pruebas más difíciles: reconocer que también puede equivocarse.

La polémica comenzó cuando la plataforma —coordinada por Miguel Ángel Elorza— calificó como falsas unas imágenes que circulaban en redes sociales. En ellas se observaba a una mujer aparentemente tomando el sol desde un balcón de Palacio Nacional. La conclusión inicial fue contundente: se trataba de contenido manipulado, incluso con posible uso de inteligencia artificial.

Pero la realidad terminó imponiéndose.

El error que lo cambió todo

Días después, la propia presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las imágenes eran auténticas. La escena sí ocurrió. Y con ello, la narrativa de Infodemia se derrumbó.

Ante la evidencia, el proyecto no tuvo otra opción que rectificar públicamente. En un mensaje difundido en redes sociales, reconoció que su evaluación se basó en la información oficial disponible en ese momento, pero que esta resultó incorrecta tras nuevas verificaciones.

La disculpa llegó, pero el daño ya estaba hecho.

Más que un error: un debate de fondo

Este episodio no solo fue una equivocación puntual. Encendió una discusión mucho más profunda sobre el papel de las plataformas oficiales de verificación.

Infodemia nació con la misión de desmentir noticias falsas y proteger a la ciudadanía de la manipulación informativa. Sin embargo, cuando una institución con ese objetivo falla, la pregunta es inevitable:

¿Quién verifica al verificador?

Analistas y medios han señalado que este caso expone limitaciones metodológicas y la necesidad de procesos más rigurosos. Un error en este tipo de plataformas no es menor: afecta directamente la confianza pública.

La credibilidad en juego

La disculpa fue un paso necesario, pero insuficiente para cerrar la conversación. El incidente abrió dudas sobre la transparencia, la rapidez de verificación y la posible dependencia de fuentes oficiales.

Además, el contexto amplificó el impacto: el caso se volvió viral, generó críticas en redes y hasta cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento y el costo de este tipo de iniciativas.

Incluso, la polémica ha sido tan intensa que surgieron versiones sobre posibles consecuencias internas, incluyendo presiones para cambios dentro del equipo.

Lecciones en la era de la desinformación

En un entorno donde la información circula a gran velocidad, equivocarse es posible. Pero para proyectos como Infodemia, el margen de error es mucho más estrecho.

Este episodio deja varias lecciones claras:

Verificar no es solo desmentir: implica rigurosidad constante. La transparencia no es opcional: es clave para sostener la confianza. Rectificar ayuda, pero no borra el impacto inicial.

Una historia que sigue abierta

Más allá del caso puntual, lo ocurrido con Miguel Elorza e Infodemia refleja un desafío global: cómo combatir la desinformación sin caer en errores que la alimenten.

Porque en tiempos donde todos buscan la verdad, incluso quienes la defienden deben demostrar, una y otra vez, que están a la altura de esa responsabilidad.