Claudia Sheinbaum pide explicaciones a Fernández Noroña por uso de avión

CIUDAD DE MÉXICO – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha solicitado al senador morenista Gerardo Fernández Noroña que aclare la polémica desatada por el presunto uso de un avión privado de lujo durante su reciente gira de actividades por Coahuila. Al ser cuestionada sobre la aparente contradicción del legislador con la política de austeridad que rige al partido, Sheinbaum se limitó a declarar: "Nada. Cada quien que responda".
El nuevo escándalo de Gerardo Fernández Noroña surgió tras ser señalado de haber utilizado un avión privado valorado en 2 millones de dólares para trasladarse a un informe de actividades. Según reportes, el morenista habría rentado la aeronave por un costo aproximado de 280 mil pesos por ciertas horas.
Un avión de lujo para una gira "a ras de tierra"
La aeronave en cuestión es un Socata TBM 850, un avión de transporte ejecutivo conocido por ser un turbohélice monomotor muy rápido, con cabina presurizada, asientos de cuero y aislamiento acústico. El rendimiento de este avión es similar al de un jet ligero, pero con la eficiencia de un turbohélice.
El senador llegó en esta aeronave desde Toluca a Torreón, Coahuila, el pasado viernes. El avión fue utilizado nuevamente el sábado para trasladarlo a Piedras Negras, desde donde continuó su gira en Ciudad Acuña, la cual fue irónicamente denominada por el propio legislador como "Asambleas Informativas a ras de tierra".
Una cadena de escándalos por la austeridad
Este incidente se suma a una serie de polémicas que han puesto en duda el compromiso de Fernández Noroña con la austeridad. Hace meses, el senador fue expuesto por haber adquirido una casa valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. En esa ocasión, el político aceptó la propiedad, pero alegó que la estaba pagando a crédito con sus ingresos como senador y los que obtiene de su canal de YouTube.
El llamado de Claudia Sheinbaum a que el senador aclare el uso del avión privado es un intento de la Presidencia por deslindarse de las acciones de un político que ha sido un aliado clave, pero cuyas posturas han sido constantemente cuestionadas por la oposición por no alinearse con la ideidez de la Cuarta Transformación.