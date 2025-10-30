Claudia Sheinbaum defiende la soberanía aérea de México ante presiones de EE. UU.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adoptó un tono enérgico en la disputa aérea con Estados Unidos, al rechazar categóricamente cualquier intención de la autoridad estadounidense de revocar o limitar las rutas de aerolíneas mexicanas que operan desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio norteamericano.

En una declaración pública, la mandataria utilizó una frase contundente para marcar la postura de su gobierno: "A México se le respeta".

El Conflicto Aéreo y el AIFA

La tensión se centra en los esfuerzos del gobierno mexicano por consolidar el AIFA como un hub internacional y en las recientes dificultades para recuperar la Categoría 1 de seguridad aérea ante la FAA (Administración Federal de Aviación) de EE. UU.

Las presiones de Estados Unidos para que las aerolíneas mexicanas modifiquen sus operaciones o para limitar las rutas desde el AIFA se perciben en México como una injerencia económica y una medida que busca obstaculizar el desarrollo del nuevo aeropuerto.

La Postura Presidencial:

La presidenta Sheinbaum enfatizó que el gobierno mexicano defenderá la soberanía de sus operaciones aéreas y la viabilidad del AIFA. La declaración de "A México se le respeta" subraya la firmeza con la que la administración actual está dispuesta a enfrentar las presiones comerciales y diplomáticas externas.

Se espera que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) intensifiquen las negociaciones con Washington para resolver las discrepancias técnicas y evitar que la disputa afecte la conectividad entre ambos países.