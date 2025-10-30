Despega el primer vuelo de Viva Aerobús desde Saltillo hacia Ciudad de México

Saltillo, Coahuila.– El ambiente en el Aeropuerto Internacional de Saltillo comienza a llenarse de expectativa. Entre aromas a café, maletas rodando y trabajadores afinando los últimos detalles, todo está listo para que este 31 de octubre a las 6 de la tarde despegue el primer vuelo de Viva Aerobús con destino a la Ciudad de México.

Después de varios años sin esta conexión directa, la aerolínea vuelve a unir a la capital de Coahuila con la del país. Los boletos fueron ofertados semanas atrás a un precio no mayor a los mil 500 pesos, y según la empresa, el 85% de los asientos ya está vendido.

El aeropuerto, recientemente nombrado de forma oficial como Aeropuerto Internacional de Saltillo, estrena una nueva cara para recibir a los viajeros. Desde la entrada, un agradable aroma anticipa la renovación: a mano derecha se encuentra el Restaurante 17, que ofrece desayunos y comidas completas con precios que van de 130 a 330 pesos.

Unos pasos más adelante, la sala de espera luce transformada. Los espacios son más amplios y modernos, y ahora se ofrecen nuevos servicios de traslado dentro de la región sureste, pensados para facilitar la llegada y salida de los pasajeros.

El movimiento es constante. Personal de Aerus comenta que sus vuelos han tenido buena aceptación, y ahora comparten pasillos con la nueva ventanilla de Viva Aerobús, donde curiosos y futuros viajeros se acercan para pedir información.

Por ahora, los boletos no pueden adquirirse directamente en ventanilla, solo se realiza la documentación. A partir de este 31 de octubre, a través del sitio web de Viva Aerobús, los usuarios podrán consultar los horarios y tarifas dinámicas de este nuevo servicio.

Con esta reactivación, Saltillo se prepara para volver a despegar hacia la capital del país por menos de mil 300 pesos, marcando un nuevo capítulo en la historia del aeropuerto y ofreciendo principalmente a los coahuilenses una alternativa accesible, moderna y cercana.