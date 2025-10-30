Descubre por qué 203 Diputados No Asistieron a Sesión en la Cámara de Diputados

A 203 diputados no les importan los descuentos ni las sanciones. Pese a las amenazas de sanciones y descuentos a las dietas para que las sesiones en la Cámara de Diputados fueran presenciales, este miércoles a las 11:29 horas inició el pleno con la presencia de solo 297 legisladores, de un total de 500, es decir, estaban ausentes 203.

Los diputados se resistieron a atender el llamado que hicieron en días pasados la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, para que acudan al recinto de San Lázaro y cumplan con sus labores legislativas.

"Yo quiero decir que es necesario hacer un reconocimiento a los que están. En términos reales, esta sesión es presencial, es una sesión en la que cada legislador que pasó lista le está diciendo a su electorado: ´Aquí estoy para trabajar, para construir, para mejorar las condiciones de los mexicanos´", aseveró la presidenta de la Mesa Directiva.

López Rabadán señaló que es necesario eliminar las sesiones semipresenciales que fueron impuestas para proteger a los legisladores y a todos los que asistían a las sesiones mientras duró la pandemia por COVID-19, pero al declararse terminada la contingencia, se debe regresar a la normalidad. "Es claro que las inercias después de la pandemia se tienen que cambiar y se tienen que modificar, yo lo digo claramente: es para prestigiar a la Cámara de Diputados, no es en contra de nadie, no es por querer complicar la agenda de nadie, es porque para eso nos pagan, para venir a trabajar", insistió la legisladora.

Las llamadas de atención a los legisladores fueron provocadas por las faltas constantes de varios diputados en sesiones de pleno o en reuniones de trabajo de comisiones, las cuales seguían vía internet mientras jugaban pádel como ocurrió con el diputado Cuauhtémoc Blanco el pasado 22 de octubre, o realizaban otras actividades distintas al quehacer legislativo.

Por ejemplo, el pasado 24 de octubre sesionó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y de 58 legisladores que la integran, solo acudió de manera presencial el diputado Reginaldo Sandoval, quien habló ante un salón vacío, y 45 legisladores siguieron la sesión vía remota.