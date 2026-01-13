Sheinbaum asegura que registro de celulares es por seguridad

La discusión sobre privacidad y seguridad volvió a la agenda pública con la entrada en vigor de una medida que involucra a millones de usuarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el registro de teléfonos celulares que ya entró en vigor tiene como objetivo fortalecer la seguridad pública y rechazó que se trate de una herramienta para vigilar a la población.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el registro?

Durante su conferencia matutina de este martes 13 de enero en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el registro es realizado directamente por las empresas telefónicas, las cuales son responsables de resguardar la información de los usuarios. Sheinbaum señaló que en México existen alrededor de 158 millones de líneas de telefonía celular, una cifra superior a la población del país, por lo que consideró necesario contar con un mecanismo que permita identificar dispositivos vinculados con la comisión de delitos, particularmente en el combate a la extorsión.

Aclaró que el registro no permite conocer la ubicación de las personas ni implica un monitoreo permanente de los usuarios. "No tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente; sencillamente se registran en la telefónica", afirmó.

Detalles sobre el manejo de la información

Explicó que, en caso de que un teléfono sea utilizado para cometer un delito, las autoridades de seguridad o de procuración de justicia pueden solicitar información específica a la empresa correspondiente, siempre en el marco de una investigación formal.

La presidenta insistió en que la información no está en manos del gobierno, sino de las compañías de telecomunicaciones, y que sólo puede ser requerida por la autoridad cuando exista un hecho delictivo, como extorsión o fraude.

Ante cuestionamientos sobre el acceso a los datos, Sheinbaum reiteró que no se trata de un padrón para espiar a la ciudadanía, sino de un instrumento para facilitar investigaciones y reducir delitos que se cometen a través de dispositivos móviles. Con información de El Universal.