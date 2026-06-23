Claudia Sheinbaum asegura que no hay fricciones en el T-MEC: Sinaloa no afecta acuerdos

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó este martes de manera categórica que existan fricciones o tensiones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a raíz de las recientes controversias políticas que involucran al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal enfatizó que la relación bilateral con los socios del norte se mantiene sobre canales institucionales sólidos y de mutuo respeto. Sheinbaum Pardo calificó como meras especulaciones las versiones periodísticas que sugerían que la situación interna de Sinaloa pudiera interferir con los acuerdos de intercambio económico o con las futuras mesas de revisión del tratado comercial.

Acciones de la autoridad

La jefa del Ejecutivo Federal reiteró que las dinámicas de seguridad y los procesos de fiscalización política en los estados corresponden estrictamente al ámbito de la soberanía nacional y a las instituciones de procuración de justicia mexicanas. En ese sentido, aseguró que la agenda del T-MEC avanza de manera independiente bajo los calendarios técnicos programados, enfocándose en la consolidación de las cadenas de suministro y el desarrollo regional de América del Norte.

Detalles confirmados

Con estas declaraciones, el Gobierno de México busca dar certidumbre a los mercados internacionales y reafirmar la estabilidad de los lazos diplomáticos con sus principales socios comerciales, distanciando la agenda económica exterior de las coyunturas políticas locales del país.