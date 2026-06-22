Pato Merlín visita la mañanera; Sheinbaum garantiza apoyo a la familia

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió este lunes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a los familiares de Patricio "Pato" Merlín, un joven activista social y deportivo, comprometiéndose de manera formal a brindar el respaldo institucional total del Gobierno Federal para garantizar el bienestar y la atención integral de sus allegados.

La comparecencia se dio durante el desarrollo de la conferencia de prensa matutina, conocida de manera popular como "la mañanera", espacio al que la familia acudió con el fin de exponer de primera mano la situación de vulnerabilidad y los retos de salud o asistencia que afrontan tras los recientes acontecimientos que afectaron directamente el entorno del joven promotor comunitario.

Sheinbaum Pardo interrumpió momentáneamente la agenda ordinaria del diálogo circular con los medios de comunicación para escuchar de forma directa las peticiones formuladas por la madre y hermanos del activista. La mandataria federal instruyó de manera inmediata a los titulares de la Secretaría de Bienestar y de la Secretaría de Gobernación para que establezcan una mesa de atención personalizada, asegurando que se agilicen los trámites de incorporación a los programas sociales prioritarios y se brinde el apoyo médico o económico necesario.

Acciones de la autoridad

La visita de la familia de "Pato" Merlín a la sede del Poder Ejecutivo Federal generó una fuerte atención de la opinión pública nacional debido al arraigo y reconocimiento que el joven poseía en su región de origen gracias a sus labores de rescate de espacios públicos y fomento al deporte entre la juventud. Con estas acciones de atención directa, la administración federal busca consolidar una política de proximidad social ante casos de alto impacto comunitario.