Claudia Sheinbaum aclara que 800 millones son para educación en Oaxaca

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los 800 millones de pesos comprometidos para Oaxaca vayan a ser entregados a la CNTE y aseguró que los recursos están destinados a fortalecer la educación pública en la entidad.

La Mandataria sostuvo que el dinero no se ha entregado ni se entregará al sindicato magisterial y afirmó que existe una interpretación equivocada sobre el destino de esos fondos.

"Es falso. Va para mejorar la educación en Oaxaca, para las niñas y los niños de Oaxaca", dijo.

¿Cómo se utilizarán los recursos?

Durante la mañanera, Sheinbaum explicó que los recursos serán utilizados para atender necesidades del sistema educativo estatal, como la creación de plazas docentes y mejoras en la infraestructura escolar.

"Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE, nada. Es para la educación de las niñas y los niños en Oaxaca", señaló.

La Presidenta indicó que el financiamiento se canalizará mediante mecanismos institucionales y no a través de las organizaciones sindicales.

"No se entregan al sindicato para que el sindicato lo entregue a las escuelas, no. Se entregan de manera directa a las escuelas", sostuvo.

Recursos para cubrir faltantes de maestros

Sheinbaum detalló que parte de los recursos podrán destinarse a cubrir faltantes de maestros en distintas regiones de Oaxaca.

"¿En qué se traduce? En mayor número de plazas para maestros que hoy, por ejemplo, alguna región de Oaxaca que no tenga todas las plazas de maestros, pues van dirigidas ahí", explicó.

La Mandataria recordó que en años anteriores también se han utilizado recursos extraordinarios para atender necesidades educativas específicas en la entidad.

Como ejemplo, mencionó que en 2024 el Gobierno federal canalizó recursos para la elaboración y distribución de uniformes escolares para estudiantes oaxaqueños.

"El Presidente López Obrador en 2024, ese recurso se lo dio a la Defensa para que la Defensa hiciera los uniformes y ya se entregaron los uniformes completos a las niñas y los niños de Oaxaca", dijo.

Impacto de la beca universal Rita Cetina

Sheinbaum consideró que la puesta en marcha de la beca universal Rita Cetina reducirá la necesidad de apoyos complementarios para útiles y uniformes escolares.

"Ahora como ya está la beca Rita Cetina para todas las niñas y niños del País, pues ya no hace falta nada adicional porque ya van a recibir todas las familias un apoyo económico para que puedan comprar útiles y uniformes escolares", agregó.