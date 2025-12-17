Esthela Damián toma el cargo de consejera jurídica del Gobierno de México

Designa Sheinbaum a Esthela Damián como consejera jurídica del Ejecutivo

Sustituye en el cargo a Ernestina Godoy, quien dejó la consejería para asumir como titular de la FGR.

Tras la salida de Ernestina Godoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica del Ejecutivo federal.

La abogada entra a la Consejería en sustitución de Godoy, quien fue nombrada titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la salida de Alejandro Gertz Manero. El Gobierno federal informó que Damián Peralta es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y maestra en Educación. Enfocó su carrera en Derecho Parlamentario, Fiscal, Administrativo, Derechos Humanos y Derecho Electoral. También tiene experiencia en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

Laboró en el Gobierno de la Ciudad de México como secretaria particular de Sheinbaum, durante su etapa como jefa de Gobierno capitalina.

Luego fungió como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México.

Antes de su designación, se desempeñaba como subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde coordinó estrategias de atención a causas de violencia, con un enfoque jurídico y de derechos humanos.

Finalmente, el gobierno federal informó que la nueva consejera jurídica también ha tenido participación en foros nacionales e internacionales sobre reformas fiscales, políticas públicas, fiscalización y ética pública, según su trayectoria académica y profesional.