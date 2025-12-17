Exsecretario de Salud de Baja California enfrenta juicio por licitaciones irregulares

Vinculan a proceso nuevamente a exsecretario de Salud de Baja California por uso ilícito de atribuciones

Alonso "N", exsecretario de Salud de Baja California, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionado con la compra de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

La acusación apunta a un posible quebranto al erario estatal por 39 millones de pesos, derivado de procesos de licitación que habrían beneficiado a la empresa Arsa Lab, con sede en Tijuana.

Audiencias contra Alonso N en Mexicali y Tijuana

De acuerdo con información publicada por Zeta Tijuana, las audiencias más recientes del caso se llevaron a cabo en dos sedes judiciales del estado:

Lunes 8 de diciembre de 2025, en el Centro de Justicia de Mexicali y el lunes 15 de diciembre de 2025, en el Centro de Justicia de Tijuana.

Durante la audiencia del 15 de diciembre, que se prolongó por más de siete horas, un juez de control determinó que existían elementos de prueba suficientes para vincular a proceso al exsecretario, así como a Miguel Ángel N, jefe de Recursos Materiales, y a Gerardo N, colaborador cercano del exfuncionario.

Proceso en libertad y plazo de investigación

Tras la resolución judicial, el juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, se autorizó que los imputados continúen su proceso en libertad, al no imponerse medidas cautelares de prisión preventiva, según el reporte de Zeta Tijuana.

Irregularidades en licitaciones durante la pandemia

La acusación principal señala que, durante la emergencia sanitaria por COVID-19 en 2020, se habrían realizado licitaciones irregulares para la adquisición de insumos médicos, las cuales presuntamente favorecieron a la empresa Arsa Lab.

El Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud detectó anomalías en los procesos de licitación correspondientes a nueve paquetes de compra, cuyo monto conjunto asciende a 39 millones de pesos.

Tras la detección de estas irregularidades, el caso fue notificado a la Secretaría de Honestidad, que posteriormente presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con la misma fuente.

Funcionarios involucrados en los comités de adjudicación

Además del exsecretario Alonso "N", la investigación involucra a otros exfuncionarios que formaron parte de los comités responsables de los procesos de adjudicación durante la pandemia. Entre ellos se encuentran:

- Gerardo Contreras Hernández, exdirector de Administración.

- Roberto Alcántara Hernández, exdirector de la dependencia.

- Miguel Ángel Marín, jefe de Recursos Materiales.

Todos ellos participaron en las decisiones relacionadas con las compras de insumos médicos en el contexto de la emergencia sanitaria, según lo documentado por Zeta Tijuana.

Defensa del exsecretario de Salud

En declaraciones otorgadas a Zeta Tijuana, el exfuncionario sostuvo que las adquisiciones se realizaron en un contexto de urgencia sanitaria y que los contratos fueron presupuestados con recursos federales, con conocimiento de autoridades a nivel nacional.

"No se me está culpando de que me robe dinero, que desvíe dinero, no se me está culpando por comprar medicamento mal, se me está culpando de que el procedimiento que se utilizó en su momento fue el incorrecto", expresó Alonso "N" en referencia a los señalamientos en su contra.

Asimismo, el exsecretario afirmó que el proceso judicial en su contra obedece a lo que considera una persecución política, postura que ha reiterado públicamente.

Otras carpetas de investigación contra el exsecretario

Actualmente, el exsecretario de Salud de Baja California enfrenta un total de siete carpetas de investigación. De estas, dos ya han derivado en vinculación a proceso, mientras que las cinco restantes cuentan con audiencias iniciales programadas, conforme al seguimiento del caso realizado por Zeta Tijuana.

Las investigaciones continúan en curso y se prevé que, una vez concluido el plazo establecido por el juez, las autoridades determinen los siguientes pasos procesales conforme a la legislación aplicable.