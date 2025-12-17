Claudia Sheinbaum investiga a Alex Tonatiuh Márquez por huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, rechaza vínculos de Alex Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal hasta este momento.

Desde su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de diciembre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dio a conocer que Alex Tonatiuh Márquez, director de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), tendrá que ser investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Además, tras su salida, recordó las acciones que realizó el ex funcionario mientras estaba en su cargo. Esta salida, determinada por el director de la ANAM, Rafael Fernando Marín Mollinedo, se da en medio del señalamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos de retirarle su visa.

Sheinbaum rechaza vínculos de Alex Tonatiuh Márquez con huachicol fiscal "hasta este momento" y asegura que se le investigará. Al ser cuestionada directamente sobre este tema en su conferencia mañanera del pueblo del miércoles 17 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre el retiro de Alex Tonatiuh Márquez de Aduanas. De acuerdo con la presidenta de México, esta decisión de cesar de su cargo a Alex Tonatiuh Márquez fue tomada por Rafael Fernando Marín Mollinedo, director de la ANAM, sin dar más detalles al respecto, aunque adelantó que se tendría que investigar su actuación como funcionario. "Lo consideró así el director de aduanas Rafael Marín y si hay alguna investigación, tiene que informarlo en su momento la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Tiene que ir informando la secretaria si hay alguna queja o por noticia siempre se hacen investigaciones. Pero finalmente tomó la decisión el director de Aduanas de relevarlo de su cargo y él estuvo de acuerdo".

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. También fue cuestionada si Alex Tonatiuh Márquez habría formado parte de la red del llamado huachicol fiscal del que fue señalado. Por lo que la presidenta de México expresó que "no hay nada hasta este momento que pueda indicar que así fue". E incluso la presidenta Claudia Sheinbaum recordó las acciones que realizó este funcionario durante su gestión, como dar información sobre el buque de Tampico, Tamaulipas, relacionado con huachicol fiscal, lo que desencadenó una amplia investigación en esa materia. Pese a esta contribución y al hecho de que el ex funcionario de Aduanas ya fue retirado de su cargo, la presidenta de México insistió en que se le debe investigar. "No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue (...) inclusive les voy a decir algo, este entonces funcionario público ayudó a dar información sobre el buque que se encontró en Tampico, ¿se acuerdan?, en donde viene toda la investigación que derivó en personal de la Secretaría de Marina y que continúa esta investigación, él alertó sobre pipas que se encontraban en ese momento en el puerto de Tampico (...) Hay que investigar y la propia Secretaría, pero finalmente es importante que se sepa esta información y en todo caso si hay algo en su contra, tiene que ser con base en las investigaciones administrativas."