CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió de manera categórica este jueves 9 de abril de 2026 las versiones que circulan en redes sociales y medios digitales sobre un presunto plan para "quitar" o expropiar fondos de las Afores para financiar proyectos de infraestructura del Gobierno Federal. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó estas afirmaciones como "noticias falsas" y aseguró que el ahorro de los trabajadores mexicanos es intocable y cuenta con plenas garantías legales.

La aclaración de la presidenta ocurre tras la viralización de información que sugería que los recursos de las cuentas individuales de retiro serían utilizados como fuente de financiamiento para las obras prioritarias del segundo piso de la llamada Cuarta Transformación. Sheinbaum explicó que, si bien el Gobierno busca esquemas de inversión eficientes, en ningún momento se ha planteado disponer del capital privado de los trabajadores de forma arbitraria, subrayando que las Afores seguirán siendo administradas bajo los regímenes de inversión vigentes y regulados por la Consar.

[Imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional]

"Es importante que el pueblo de México sepa que sus ahorros para el retiro están seguros. No hay ninguna intención ni mecanismo legal para quitarles su dinero. Lo que estamos haciendo es fortalecer el sistema de pensiones para que el retiro sea digno, no restarle recursos a los trabajadores", puntualizó la jefa del Ejecutivo. En este abril de 2026, la presidenta señaló que este tipo de rumores buscan generar incertidumbre financiera y miedo entre la población, especialmente en un contexto de estabilidad económica tras los recientes ajustes en la política monetaria.

[Imagen de las oficinas de la CONSAR o un estado de cuenta de Afore]

Analistas financieros y expertos en pensiones coinciden en que la ley actual impide que el Estado disponga de los fondos de las Afores para gasto corriente u obras públicas sin que existan instrumentos financieros de deuda que las propias administradoras decidan comprar de forma voluntaria. En este 2026, la vigilancia sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro se ha intensificado, y las autoridades han recordado a los usuarios que cualquier cambio estructural en el manejo de estos fondos tendría que pasar por un proceso legislativo abierto y transparente en el Congreso de la Unión.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reforzó el mensaje de la presidenta, indicando que la solvencia de las Afores es sólida y que las inversiones actuales se realizan bajo estrictos criterios de rentabilidad y riesgo para proteger el patrimonio de los cuentahabientes. Se exhortó a los ciudadanos a no compartir información no verificada y a consultar directamente sus estados de cuenta y los canales oficiales de sus respectivas administradoras de fondos para el retiro ante cualquier duda.

Con este desmentido, el Gobierno Federal busca cerrar la puerta a las especulaciones que han marcado la agenda económica de esta semana. Mientras las obras de infraestructura continúan su curso bajo los presupuestos asignados por la Cámara de Diputados, la seguridad de las Afores se mantiene como un compromiso central de la administración de Claudia Sheinbaum en este 2026. La confianza de los inversionistas y de los ahorradores es, según la mandataria, el motor que mantendrá la salud de las finanzas públicas en el país.