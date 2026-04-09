Plan B reforma electoral avanza en Diputados: 377 votos a favor

La Cámara de Diputados vivió una jornada intensa, cargada de confrontaciones políticas, acusaciones cruzadas y largas horas de debate. En ese escenario, el llamado "Plan B" de la reforma electoral logró superar su primera gran prueba: fue aprobado en lo general, pero aún enfrenta una etapa clave antes de concretarse.

La votación del Plan B reforma electoral se realizó en un ambiente de confrontación política.

Una votación contundente... pero polémica

Con 377 votos a favor y 102 en contra, el dictamen avanzó gracias al respaldo del bloque oficialista —Morena, PT y PVEM— junto con el apoyo de Movimiento Ciudadano en esta etapa inicial.

Aunque la cifra refleja una mayoría sólida, el ambiente dentro del recinto estuvo lejos de ser tranquilo. Durante horas, legisladores protagonizaron un debate que pasó de lo técnico a lo político, con fuertes críticas y señalamientos entre oficialismo y oposición.

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El Plan B busca ajustes en el sistema electoral, pero enfrenta críticas de la oposición.

¿Qué es el "Plan B" y por qué existe?

El Plan B surge como una alternativa después de que una reforma electoral más profunda no lograra los votos necesarios en el Congreso.

En lugar de cambios estructurales, esta versión propone ajustes más acotados, enfocados principalmente en la austeridad y reducción de gastos del sistema político-electoral.

Entre los puntos más importantes destacan:

- Límite al número de regidores en los municipios

- Recortes al presupuesto de congresos locales

- Reducción de salarios y prestaciones de funcionarios electorales

- Topes salariales ligados al sueldo presidencial

La próxima fase del Plan B implica una discusión detallada en lo particular.

El verdadero debate: política más que reforma

Aunque el contenido del dictamen era el tema central, la discusión se convirtió rápidamente en un campo de batalla política.

La oposición (PAN y PRI) criticó duramente la iniciativa, argumentando que no resuelve los problemas del sistema electoral e incluso podría debilitarlo. Por su parte, el oficialismo defendió el proyecto como una medida necesaria para eliminar privilegios y ahorrar recursos públicos.

El tono del debate subió tanto que, en varios momentos, predominaban las acusaciones de corrupción, autoritarismo y malos gobiernos por encima del análisis técnico de la reforma.

Lo que sigue: la discusión clave

La aprobación "en lo general" no significa que todo esté definido. Ahora viene la fase más detallada: la discusión en lo particular, donde se revisarán reservas y posibles modificaciones artículo por artículo.

Esta etapa puede cambiar aspectos del dictamen o incluso tensar aún más el ambiente político.

Más allá del Congreso: el siguiente paso

Si el Plan B logra aprobarse completamente, aún deberá pasar por otro filtro importante: ser avalado por al menos 17 congresos estatales para convertirse en reforma constitucional.

Un anticipo de lo que viene

Más allá del contenido de la reforma, el debate dejó algo claro: el clima político en México está lejos de calmarse.

Lo ocurrido en Diputados no solo fue una discusión legislativa, sino un adelanto del tono que podría marcar las próximas elecciones. Entre acusaciones, estrategias y alianzas inesperadas, el Plan B se ha convertido en mucho más que una reforma: es ya un nuevo capítulo en la disputa política nacional.