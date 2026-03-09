Contactanos
Marchas 8M en Ciudad de México: Claudia Sheinbaum destaca su carácter pacífico

Las movilizaciones del 8M en México se llevaron a cabo en un ambiente de protesta ordenada, según la presidenta.

Por Staff / La Voz - 09 marzo, 2026 - 10:47 a.m.
Marchas 8M en Ciudad de México: Claudia Sheinbaum destaca su carácter pacífico
      ´Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas´; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum.

      Las movilizaciones realizadas en México con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) se llevaron a cabo mayoritariamente de manera pacífica, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo.

      ¿Cómo transcurrieron las marchas 8M en México?

      La mandataria destacó que en la Ciudad de México, donde se concentra una de las marchas más numerosas del país, la movilización transcurrió principalmente en un ambiente de protesta ordenada. De acuerdo con su declaración, miles de mujeres participaron para visibilizar problemáticas relacionadas con la violencia de género, los feminicidios y la exigencia de justicia para las víctimas.

      ¿Qué declaraciones hizo Claudia Sheinbaum sobre las marchas?

      "Fue una marcha de mujeres pacífica, con el mandato de alto a la violencia contra las mujeres, además de otras demandas", expresó la presidenta al referirse al carácter general de la movilización.

