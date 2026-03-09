El caso de "huachicol fiscal" más grande de México, en riesgo por omisiones de la FGR

Un escándalo de corrupción que podría convertirse en el mayor caso de "huachicol fiscal" en la historia de México enfrenta ahora un obstáculo inesperado: las propias omisiones de la Fiscalía General de la República (FGR).

El proceso judicial, que involucra presuntamente a altos mandos militares, empresarios y redes de contrabando de combustible, podría debilitarse si la autoridad no corrige irregularidades señaladas en la investigación.

Un esquema millonario de contrabando

El llamado huachicol fiscal es una modalidad de tráfico de hidrocarburos que no necesariamente implica perforar ductos, sino introducir o mover combustible de forma ilegal para evadir impuestos, o declararlo falsamente ante aduanas.

En los últimos años, este tipo de operaciones se ha convertido en un negocio multimillonario que afecta directamente a las finanzas públicas y a empresas energéticas como Petróleos Mexicanos (Pemex), que ya reporta pérdidas crecientes por robo y contrabando de combustibles.

Las investigaciones señalan que redes criminales aprovecharon puertos y aduanas estratégicas para mover grandes cargamentos de combustible, muchas veces con documentos falsos o clasificaciones adulteradas.

También lee: Niurka Marcos desmiente a El Divo: su relación no duró dos años

Señalamientos que alcanzan a militares y funcionarios

La investigación del caso apunta a una estructura compleja que incluiría a mandos de las Fuerzas Armadas, operadores aduanales y empresarios.

Incluso se ha mencionado la participación de funcionarios en puertos clave del país, donde supuestamente se permitía el paso de combustibles ilegales a cambio de beneficios económicos.

Parte de la trama se destapó gracias a testimonios, análisis financieros, intervenciones telefónicas y documentos que describen la red de corrupción detrás del negocio ilícito.

El problema: fallas en la investigación

A pesar de la gravedad del caso, especialistas y defensas han señalado que la FGR habría cometido omisiones procesales, como no integrar correctamente información o no atender órdenes judiciales en tiempo.

Esto podría generar consecuencias graves: debilitamiento de las acusaciones, retrasos en las órdenes de aprehensión o incluso la posible liberación de implicados por fallas legales.

En investigaciones complejas como esta, cualquier error en la integración de la carpeta puede ser aprovechado por las defensas para invalidar pruebas o retrasar el proceso.

Un caso que podría marcar un precedente

El llamado huachicol fiscal se ha convertido en una de las formas más lucrativas de criminalidad económica en México.

Investigaciones recientes estiman que estas redes pueden mover cientos de millones de dólares en combustibles mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal.

Por ello, este expediente es visto como una prueba clave para el sistema de justicia: si se logra procesar a los responsables, podría convertirse en un precedente contra las redes de corrupción que operan en puertos, aduanas y el sector energético.

Pero si las fallas continúan, el caso corre el riesgo de convertirse en otro ejemplo de impunidad en delitos de gran escala.