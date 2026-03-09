Nuevo hospital para mujeres en CDMX busca cambiar la lucha contra el cáncer en México

En un paso que podría transformar la atención médica para miles de mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, un centro especializado diseñado para detectar, diagnosticar y tratar el cáncer femenino con mayor rapidez y eficiencia.

El nuevo hospital, ubicado en la zona de La Pastora, en la alcaldía Gustavo A. Madero, representa un modelo de atención que el gobierno federal busca replicar en todo el país para mejorar el acceso a tratamientos especializados contra el cáncer.

El nuevo hospital busca reducir el tiempo entre diagnóstico y tratamiento del cáncer.

El objetivo principal de esta unidad médica es enfrentar uno de los mayores retos del sistema de salud en México: el retraso entre el diagnóstico del cáncer y el inicio del tratamiento.

Durante la inauguración, la mandataria explicó que muchas pacientes reciben un diagnóstico, pero deben esperar semanas o incluso meses para comenzar la atención debido a la falta de espacios y especialistas. El nuevo hospital busca eliminar ese problema al concentrar en un solo lugar todas las etapas del tratamiento.

Entre los servicios que ofrecerá el centro médico destacan:

- Diagnóstico especializado

- Cirugía oncológica

- Tratamientos contra el cáncer

- Seguimiento médico integral

Este enfoque pretende brindar una atención más rápida y coordinada para las pacientes.

Este centro se enfoca en ofrecer atención integral para el cáncer de mama en mujeres.

El hospital forma parte de una estrategia nacional para enfrentar el cáncer de mama, una de las enfermedades que más afecta a las mujeres en México.

La infraestructura y los servicios fueron diseñados específicamente para ampliar la capacidad de atención en oncología femenina, ante el crecimiento en la demanda de tratamientos especializados.

El modelo de atención del hospital podría replicarse en otras regiones de México.

Más allá de atender a pacientes en la capital, el proyecto busca convertirse en un modelo de atención médica que pueda replicarse en otras regiones de México.

La idea es crear más centros especializados que integren diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un solo lugar, con el fin de mejorar la atención y reducir tiempos de espera para miles de mujeres.

Si el modelo funciona como se espera, el hospital podría marcar un antes y un después en la lucha contra el cáncer en México, ofreciendo atención más rápida, especializada y accesible para las pacientes.