Claudia Sheinbaum ofrece apoyo a víctimas del descarrilamiento en Oaxaca

Tras su visita a los hospitales y servicios funerarios en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó este martes 30 de diciembre de 2025 que el recurso de 30 mil pesos entregado a los afectados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico es únicamente un apoyo emergente e inmediato. La mandataria garantizó que se llevará a cabo una reparación integral del daño conforme avancen las investigaciones y los trámites con las aseguradoras.

"Hubo quien quiso malinterpretar; es un apoyo que se da de manera inmediata para que ellos no gasten de sus recursos", explicó durante su conferencia matutina, subrayando que este monto no sustituye a las indemnizaciones legales definitivas.

Proceso de Reparación y Seguimiento

La estrategia de atención para las familias de las 13 víctimas mortales y los 98 heridos (de los cuales 36 continúan hospitalizados) se basa en tres ejes:

Seguro del Tren: La primera vía de indemnización provendrá de la compañía aseguradora contratada por el sistema ferroviario.

Determinación de la Fiscalía: La reparación final del daño será establecida por lo que determine la Fiscalía General de la República (FGR) en comunicación directa con las víctimas.

Atención Personalizada: Cada familia involucrada ya cuenta con un servidor público asignado para resolver dudas y agilizar los trámites post-accidente, evitando que el proceso se vuelva burocrático y lento.

Avances en la Investigación

Sheinbaum confirmó que tanto la Fiscalía Estatal de Oaxaca como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario están colaborando estrechamente para determinar las causas exactas del siniestro en el tramo de Nizanda.

Cuerpos Recuperados: La Secretaría de Marina (Semar) informó que ya se han recuperado la totalidad de los cuerpos de las 13 personas fallecidas, entre las cuales, según reportes previos de Segob, se encuentran dos menores de edad.

Supervisión Directa: La visita de la presidenta a las clínicas del ISSSTE en Tehuantepec y del IMSS en Salina Cruz tuvo como fin acelerar los procesos legales y asegurar que la atención médica sea de carácter especializado para los pacientes críticos.

El accidente ha puesto bajo la lupa la infraestructura del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto estratégico de la administración actual. La presidenta reiteró su compromiso de no desamparar a las víctimas y de actuar con total transparencia sobre los hallazgos técnicos que derivaron en esta tragedia.