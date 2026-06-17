Sheinbaum evita pronunciarse sobre candidatura de Inzunza en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó fijar una postura sobre una posible candidatura del senador Enrique Inzunza Cázarez a la gubernatura de Sinaloa por Morena y afirmó que la definición de aspirantes corresponde exclusivamente al partido político. Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de que Inzunza participe en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027, una contienda que comenzará a tomar relevancia conforme avancen los tiempos electorales.

Proceso interno de selección de candidatos

Sheinbaum señaló que Morena deberá establecer sus propios mecanismos de selección, emitir la convocatoria correspondiente y definir los criterios para quienes busquen representar al partido en los próximos comicios. 'Entiendo que Morena va a sacar su convocatoria para que se hagan las encuestas y se registren', expresó la presidenta al responder sobre el proceso interno. La declaración marcó una separación entre las decisiones del Gobierno Federal y las determinaciones partidistas, una diferencia que la mandataria destacó al hablar sobre las futuras candidaturas.

Definición de candidaturas para 2027

La elección de candidaturas para 2027 será un proceso que dependerá de las reglas internas de cada partido. En el caso de Morena, la dirigencia deberá establecer los pasos para seleccionar a quienes participarán en las contiendas estatales. Sheinbaum explicó que la posible participación de Enrique Inzunza tendrá que analizarse dentro de los procedimientos que determine la organización política, tomando en cuenta los requisitos establecidos para los aspirantes. 'Tiene que ser a partir de la definición que tiene Morena para los puestos de elección, quién se presenta, quién no se presenta, cuáles son los antecedentes y bajo qué condiciones', señaló.

El mensaje de la presidenta fue interpretado como una postura de respeto a los tiempos y mecanismos internos del partido, evitando adelantar escenarios sobre una candidatura específica. El senador Inzunza forma parte de los nombres que han sido mencionados dentro del panorama político de Sinaloa, aunque hasta ahora la definición formal dependerá de la convocatoria que emita Morena. El proceso rumbo a la gubernatura estatal se perfila como uno de los temas políticos que comenzarán a generar mayor atención conforme se acerque la elección.