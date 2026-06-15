Justifica IMSS caída de 29 mil empleos por veda agrícola y fraude patronal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atribuyó a la estacionalidad en el campo y a la cancelación de registros fraudulentos la pérdida de 29,922 puestos de trabajo formales durante mayo en el país.

Históricamente, argumentó el IMSS, se genera una reducción temporal del empleo en este periodo por la conclusión de etapas de siembra, mantenimiento y cosecha.

"Al contrastar el comportamiento actual con los registros históricos, la proporción de las bajas no coincide con los ciclos económicos tradicionales de años anteriores, lo que sugiere que las cancelaciones administrativas están teniendo un impacto mucho mayor al reportado", subrayó Jorge Sales, abogado laboral. Añadió que el Instituto, además, debe transparentar cuántos son los puestos de trabajo que se perdieron por la cancelación de registros patronales.

"Si el IMSS detecta un patrón simulador, debe ejercer todo el peso de la ley y aplicar las multas correspondientes de manera insistente contra la empresa, pero bajo ninguna circunstancia se debe dejar sin seguridad social ni atención médica a las personas de forma automática", afirmó Sales.

Por su parte, Alberto Alesi, director general de Manpower, consideró que la salida masiva de empresas se debe más bien a la sobrecarga de costos que enfrentan, sobre todo, las pequeñas unidades económicas.

Acciones de la autoridad

En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que la caída de patrones registrados ante el IMSS lleva más de dos años. Aseguró que esta situación se debe a que las organizaciones más pequeñas han sufrido el elevado costo de la formalidad.