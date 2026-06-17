Suspenderán clases en Guadalajara y CDMX por partido de México

La celebración del Mundial 2026 ya comienza a impactar la dinámica cotidiana en algunas de las ciudades sede de México. Autoridades federales y estatales anunciaron medidas especiales que incluyen suspensión de clases y esquemas de trabajo a distancia en la Ciudad de México y Guadalajara para facilitar la movilidad durante los encuentros del torneo.

Acciones de la autoridad

En Jalisco, las actividades escolares quedarán suspendidas el próximo 18 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El gobernador Pablo Lemus informó que la medida permitirá que estudiantes, docentes y familias puedan disfrutar del ambiente mundialista y respaldar al representativo nacional.

Posteriormente, se dio a conocer mediante el Diario Oficial de la Federación que la suspensión de clases también se aplicará en la Ciudad de México los días 17 y 24 de junio, jornadas en las que la capital albergará actividades vinculadas al Mundial 2026.

Las autoridades aclararon que las labores gubernamentales no se detendrán completamente. Según el decreto, el personal del Gobierno federal en la Ciudad de México trabajará de forma presencial hasta las 15:00 horas del 17 de junio y continuará sus funciones desde casa durante el resto del día. En tanto, el 18 de junio en Guadalajara y el 24 de junio en la capital del país, el esquema de teletrabajo se implementará durante toda la jornada.

Detalles confirmados

Las medidas también contemplan una invitación al sector privado para que adopte modalidades flexibles de trabajo o facilite el home office a sus empleados. El objetivo es disminuir la circulación de personas y evitar afectaciones derivadas de la llegada de miles de aficionados a las sedes mundialistas.

No obstante, el acuerdo establece excepciones para sectores considerados estratégicos, entre ellos salud, seguridad, aduanas, infraestructura crítica y los servicios vinculados con la organización y operación del Mundial.

México continuará con actividad en la fase de grupos durante los próximos días. Guadalajara recibirá los encuentros entre México y Corea del Sur, Brasil contra Haití y Bélgica frente a Irán. Por su parte, la Ciudad de México será sede del duelo entre México y República Checa, además de los partidos Uruguay ante España y Colombia frente a Portugal.

Impacto en la comunidad

Con estas disposiciones, las autoridades buscan enfrentar uno de los principales desafíos que acompañan a la Copa del Mundo: garantizar la movilidad y el funcionamiento de los servicios ante la llegada masiva de visitantes.