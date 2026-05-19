¿Se le acaba el blindaje a Samuel García? Sheinbaum ya pide investigar las acusaciones

La tensión política en México volvió a encenderse este martes luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunciara sobre las acusaciones que rodean al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Aunque dejó claro que solo conoce la información difundida por medios de comunicación, envió un mensaje contundente: si existen elementos suficientes, el caso debe investigarse.

Durante su conferencia matutina del 19 de mayo, Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos de presuntos desvíos de recursos y posibles operaciones financieras irregulares relacionadas con personas cercanas al entorno familiar del mandatario estatal. La presidenta evitó adelantar conclusiones, pero sostuvo que ninguna autoridad debe quedar fuera del escrutinio. "No importa de qué partido sea", enfatizó al señalar que cualquier servidor público debe responder ante posibles irregularidades.

¿De qué acusan a Samuel García?

Las acusaciones giran en torno a presuntos movimientos de recursos públicos que habrían sido canalizados a través de empresas y despachos vinculados familiarmente con el gobernador. Según reportes periodísticos, las indagatorias apuntan a posibles triangulaciones financieras y manejo irregular de fondos estatales, aunque hasta ahora no existe una resolución judicial definitiva ni cargos formalmente acreditados.

El tema ha escalado rápidamente al terreno político. Legisladores de oposición y figuras cercanas a Morena han pedido que se profundicen las investigaciones e incluso algunos han sugerido que Samuel García se separe temporalmente del cargo mientras avanzan las indagatorias.

La respuesta de Samuel García

El gobernador de Nuevo León no tardó en reaccionar. A través de redes sociales, rechazó los señalamientos y exigió pruebas sobre las acusaciones publicadas en medios. Además, insistió en que los señalamientos forman parte de una narrativa política en su contra y defendió la transparencia de su administración.

Un caso con impacto político nacional

Más allá de lo legal, el episodio vuelve a colocar a Samuel García en el centro del debate político nacional. El gobernador, una de las figuras más visibles de Movimiento Ciudadano, ha mantenido diferencias con actores del gobierno federal y con grupos políticos locales, por lo que cualquier investigación podría tener repercusiones importantes rumbo a futuras disputas electorales.

Por ahora, el mensaje desde Palacio Nacional parece ser uno: investigar primero y juzgar después. Mientras tanto, el caso promete seguir generando debate en el escenario político mexicano.