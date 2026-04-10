Claudia Sheinbaum anuncia fracking en México: ¿Qué implica?

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su administración está abierta a la implementación de nuevas tecnologías de extracción de gas no convencional, conocidas como fracking, bajo un modelo de "bajo impacto ambiental".

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que estas técnicas buscan fortalecer la soberanía nacional. Según Sheinbaum, el uso de estos métodos permitiría el aprovechamiento de yacimientos de gas natural que antes eran descartados por los daños ecológicos asociados al sistema tradicional.

Diferenciación de la tecnología de fracturación

La titular del Ejecutivo enfatizó que existe una distinción clara entre el fracking convencional y las herramientas tecnológicas actuales. "Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas", explicó la presidenta ante los medios de comunicación.

Sheinbaum reconoció que su postura histórica había sido contraria a la fracturación hidráulica debido a sus "impactos ambientales graves". Sin embargo, justificó este giro respecto a la política del sexenio anterior al argumentar que el avance tecnológico ofrece ahora alternativas más seguras para la exploración energética.

Críticas de organizaciones ambientalistas

La propuesta ha generado una reacción inmediata por parte de la sociedad civil. Más de 80 organizaciones, agrupadas bajo la Alianza Mexicana contra el Fracking, emitieron un comunicado en el que califican la noción de un "fracking sustentable" como inexistente en la práctica.

Los colectivos señalaron que, durante los últimos 15 años, se ha acumulado evidencia científica sobre los riesgos de sismicidad, contaminación de acuíferos y emisiones de metano vinculadas a esta actividad. Según el comunicado de la Alianza, los efectos nocivos de la fracturación persisten independientemente del discurso técnico utilizado.

Contexto de la política energética

El impulso a la extracción de gas no convencional se presenta como un pilar para reducir la dependencia de las importaciones. La administración federal busca que el país cuente con los insumos necesarios para la generación eléctrica sin comprometer las metas de sostenibilidad.

A pesar de la apertura presidencial, el gobierno aún no ha detallado las regiones específicas donde se aplicarían estos proyectos ni los mecanismos de regulación ambiental que supervisarán las nuevas operaciones mineras y energéticas.