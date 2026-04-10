Claudia Sheinbaum logra aprobación del Plan B de reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un avance clave en su agenda política: el llamado "Plan B" de la reforma electoral ya alcanzó carácter constitucional, tras ser avalado por 20 congresos estatales.

Este paso marca un momento decisivo en el proceso legislativo, ya que supera el mínimo requerido de 17 estados para modificar la Constitución. Con ello, la iniciativa entra en su fase final antes de entrar oficialmente en vigor.

¿Qué cambios trae el Plan B?

El anuncio se dio durante la conferencia del 10 de abril de 2026, donde la mandataria confirmó que la esencia de su iniciativa fue aprobada sin alteraciones sustanciales.

Ahora, el dictamen deberá regresar al Senado para la declaratoria formal y posteriormente ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), último paso para su implementación legal.

El Plan B no es una reforma total del sistema electoral, sino un conjunto de ajustes enfocados en reducir costos y limitar privilegios dentro del aparato político. Entre los principales cambios destacan:

- Prohibición de la reelección en ciertos cargos

- Medidas contra el nepotismo

- Reducción del gasto en congresos estatales

- Disminución del número de regidores en municipios

- Eliminación de las llamadas "pensiones doradas"

- Recorte de salarios y beneficios a altos funcionarios

Estas acciones reflejan el enfoque central del proyecto: austeridad y reestructuración del sistema político-electoral.

Un plan ajustado tras la negociación política

El Plan B surgió después de que una propuesta original más ambiciosa no lograra consenso político. Con el tiempo, la iniciativa fue reducida a cambios más puntuales, aunque manteniendo su eje principal: disminuir el gasto público y reorganizar estructuras políticas.

Incluso dentro del oficialismo hubo ajustes y concesiones, lo que llevó a una versión final más moderada, pero viable para su aprobación.

También lee: Majo Aguilar presenta su nuevo sencillo No Vuelvas

Reacciones y contexto político

La aprobación no ha estado exenta de polémica. Mientras el gobierno celebra la reforma como un avance contra privilegios, sectores de oposición consideran que se trata de una modificación limitada o insuficiente frente a los retos del sistema electoral.

Además, el proceso legislativo estuvo marcado por tensiones políticas que anticipan un clima electoral intenso rumbo a 2027.

¿Qué sigue?

Aunque el Plan B ya es constitucional, aún falta un paso clave:

- Declaratoria formal en el Senado

- Publicación en el DOF

- Entrada en vigor

Solo entonces comenzarán a aplicarse los cambios en la estructura política del país.

El Plan B representa una victoria política para el gobierno de Claudia Sheinbaum, al lograr concretar —aunque en versión ajustada— una de sus principales propuestas en materia electoral.

Más allá de su alcance, la reforma abre un nuevo capítulo en el debate sobre el costo, la eficiencia y el funcionamiento de la democracia mexicana, un tema que seguirá marcando la agenda nacional en los próximos años.