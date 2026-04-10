Pemex controla incendio en la Refinería Olmeca de Tabasco

PARAÍSO, TABASCO — Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un comunicado oficial este viernes 10 de abril de 2026 para informar que la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, se encuentra operando bajo condiciones de normalidad. El anuncio surge tras un incidente de fuego registrado en una de las áreas periféricas del complejo, el cual generó preocupación en comunidades aledañas y una rápida difusión de imágenes en plataformas digitales. La paraestatal hizo un llamado a la población a "no alarmarse" y a confiar en los protocolos de seguridad industrial vigentes.

El incidente, descrito por Pemex como un "evento menor de ignición", fue sofocado en cuestión de minutos por las brigadas contra incendios internas de la refinería, sin que se reportaran trabajadores lesionados ni daños estructurales a las unidades de procesamiento de crudo. En este abril de 2026, la seguridad de la Refinería Olmeca es un tema de alta sensibilidad nacional, dado que el complejo se encuentra en su fase de máxima capacidad de producción de gasolinas y diésel para el mercado interno.

[Imagen de las antorchas de la Refinería Olmeca operando bajo niveles normales]

De acuerdo con el reporte técnico preliminar, el incendio se originó por una fuga en una de las líneas de desfogue de vapor y gases residuales, lo que provocó una columna de humo negro visible desde varios kilómetros. Sin embargo, Pemex enfatizó que en ningún momento se puso en riesgo la integridad de la planta ni el suministro de combustibles. "La refinería cuenta con sistemas automatizados de detección que funcionaron correctamente, permitiendo el aislamiento inmediato del área afectada", puntualizó la empresa en su comunicado.

[Imagen del equipo de seguridad industrial de Pemex realizando rondines de inspección]

Analistas del sector energético señalan que, ante la magnitud de una obra de este tipo, los incidentes operativos menores son previstos en los manuales de gestión de riesgos. No obstante, en este 2026, la velocidad con la que fluye la información en redes sociales suele amplificar la percepción de gravedad. El gobierno federal reiteró que Dos Bocas es una instalación estratégica y que se mantienen inspecciones rigurosas para garantizar que la operatividad no se vea interrumpida por factores externos o fallas técnicas recurrentes.

Por su parte, las autoridades de Protección Civil del estado de Tabasco confirmaron que no fue necesario activar protocolos de evacuación en las zonas habitacionales cercanas a Paraíso. La situación fue controlada íntegramente por personal especializado de Pemex, quienes continúan realizando labores de limpieza y mantenimiento preventivo en el sitio del percance. La paraestatal agradeció la atención de los medios, pero insistió en verificar la información a través de los canales oficiales para evitar la propagación de rumores que pudieran generar pánico innecesario.

Con la refinería operando a ritmo constante tras el susto matutino, Pemex busca cerrar este episodio reforzando su mensaje de eficiencia y control. Este 10 de abril de 2026, Dos Bocas continúa siendo el eje central de la política de soberanía energética de México, y la respuesta institucional ante este incendio busca proyectar una imagen de solidez técnica ante los retos que implica la refinación a gran escala.