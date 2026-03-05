FIFA queda satisfecha tras reunión con Claudia Sheinbaum sobre preparativos

Afirma Sheinbaum que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentas tras reunión con gabinete de Seguridad.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum informó que representantes de la FIFA expresaron satisfacción tras la reunión de trabajo sostenida con el gabinete de seguridad federal para revisar los preparativos rumbo a la FIFA World Cup 2026.

¿Qué se discutió en la reunión?

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en el encuentro se abordaron principalmente los planes de seguridad y movilidad para las sedes mundialistas, temas sobre los que —dijo— los funcionarios internacionales plantearon algunas dudas que fueron aclaradas por las autoridades mexicanas.

Sheinbaum indicó que los representantes del organismo futbolístico quedaron conformes con las respuestas presentadas por el gobierno, así como con la planeación de los operativos. Entre las recomendaciones mencionadas se incluyeron medidas para facilitar el acceso a los estadios y evitar congestionamientos viales durante los partidos.