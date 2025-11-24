Gasolina en México: precios de Magna y Premium este 24 de noviembre 2025

¿Cuánto cuesta la gasolina en México este 24 de noviembre?... Precio de la Magna, Premium y el Diésel por litro

Si estás por cargar combustible, conocer el precio actualizado puede ayudarte a cuidar tus finanzas. Este 24 de noviembre de 2025, los precios de la gasolina en México muestran ligeras variaciones, con diferencias importantes entre entidades federativas.

De acuerdo con PETROIntelligence, la gasolina Magna se ubica en un promedio máximo de 23.38 pesos por litro, mientras que la Premium alcanza los 25.87 pesos por litro.

¿Cuáles son los precios en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, los precios reportados son: Magna 23.47 pesos, Premium 26.09 pesos y Diésel 26.05 pesos. En el Estado de México, la Magna cuesta 23.59 pesos, la Premium 25.31 pesos y el Diésel 25.80 pesos. Estas cifras muestran la variabilidad del mercado y la importancia de revisar costos antes de cargar.

Entre las entidades más contrastantes están Nuevo León, con el precio más bajo en Magna (23.37 pesos por litro), y Jalisco, donde alcanza hasta 23.87 pesos por litro. Esta diferencia también se refleja en las demás gasolinas.

¿Qué precios se reportan en Saltillo, Coahuila?

En Saltillo, Coahuila, el precio promedio de los combustibles al 24 de noviembre de 2025 es:

· Gasolina Magna: 23.49 pesos por litro

· Gasolina Premium: 26.10 pesos por litro

· Diésel: 26.00 pesos por litro

Estos precios se ubican ligeramente por encima del promedio nacional, por lo que comparar estaciones de servicio puede marcar una diferencia en el gasto mensual de combustibles. Además, la falta de estímulos fiscales al IEPS también influye en el costo final que pagan los automovilistas.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en los principales estados de México?

