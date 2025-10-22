Claudia Sheinbaum confirma 78 muertos por lluvias en cinco estados de México

Sheinbaum confirma 78 muertos por lluvias en cinco estados, inicia censo del Bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este miércoles que 78 personas han muerto a consecuencia de las lluvias torrenciales registradas en los últimos días en cinco estados del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum detalló que la información se encuentra disponible en un micrositio oficial, creado por el Gobierno de México para que la ciudadanía pueda consultar en tiempo real los reportes actualizados sobre afectaciones, personas localizadas y labores de rescate.

"Aquí en el micrositio pueden informarse todo el tiempo. Ha habido personas ya localizadas y dos que no habían sido identificadas y lamentablemente habían fallecido. Todos los días se hace esta revisión", explicó la mandataria nacional.

MICROSITIO DEL GOBIERNO PARA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

El micrositio de afectaciones por lluvias fue creado con el objetivo de centralizar la información de los estados más golpeados y facilitar la transparencia en el manejo de datos sobre personas fallecidas, desaparecidas, albergues activos y avances en el Censo del Bienestar. En la plataforma se muestran reportes de daños a viviendas, carreteras, infraestructura eléctrica y comunidades aisladas. Los datos se actualizan de forma continua con base en la información de Protección Civil, SEDENA, Marina y gobiernos estatales.

Sheinbaum reiteró que este esfuerzo busca que la población tenga información confiable y accesible para evitar la desinformación y los rumores durante la emergencia.

APOYOS DIRECTOS SIN INTERMEDIARIOS

Durante su mensaje, la presidenta destacó que los apoyos a damnificados se entregarán de manera directa, a través de los Servidores de la Nación y personal de la Secretaría del Bienestar, sin ningún tipo de intermediación.

"El apoyo de 20 mil pesos se otorgará directamente, sin intermediarios. Se levanta un censo casa por casa, se deja un cintillo con un número de identificación y, con ese comprobante, las familias pueden acudir al módulo del Bienestar para recibir su recurso", detalló Sheinbaum.

En los módulos también se entregarán cupones para una o dos despensas, así como enseres domésticos básicos.

"Como ven, no hay intermediarios ni gestores. Es un trabajo de mucha dedicación que se hace con rapidez y con la seguridad de que el apoyo llegue a quien realmente lo necesita", afirmó la mandataria.