"Mi corazón necesitaba moverse": Cuauhtémoc Blanco se defiende tras polémica por jugar pádel en sesión

Luego de que fuera señalado por participar en un juego de pádel durante una sesión remota de la Comisión de Presupuesto, Cuauhtémoc Blanco rompió el silencio y aseguró que no estaba en plena partida al momento de la reunión.

El exfutbolista y actual diputado explicó que su actividad deportiva concluyó a las 8:00 de la mañana, dos horas antes de que comenzara la sesión programada para las 10:00. En declaraciones dadas al periodista Juan Ortíz, Blanco defendió su decisión de ejercitarse, argumentando que su salud lo necesita tras varios años de trabajo en cargos públicos.

"Después de nueve años que estuve con la Presidencia Municipal, luego fui Gobernador de un Estado, mi corazón necesita otra vez hacer ejercicio", expresó.

Pese a que durante la transmisión se le escucha con dificultad para respirar y se oyen sonidos característicos de una cancha de pádel, el legislador insiste en que ya había concluido su juego. Además, aclaró que no se conectó a la sesión solo para marcar asistencia, sino que lo hizo desde su celular debido a problemas de señal en el lugar donde se encontraba.

"Yo asumo mis responsabilidades y si me quieren multar pues que me multen", declaró, restando importancia a las críticas.

La situación ha generado diversas reacciones sobre la seriedad con la que los legisladores atienden sus funciones públicas.