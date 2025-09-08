Claudia Sheinbaum Pardo lidera detención por importación ilegal de diésel

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este lunes su compromiso de cero impunidad en el combate al huachicol fiscal, luego de darse a conocer la detención de 14 personas implicadas en la introducción ilegal de diésel al país sin pagar impuestos.

En la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la investigación se inició hace casi dos años con denuncias presentadas por el almirante Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, ante la Fiscalía General de la República (FGR). El avance de las pesquisas y el hallazgo de un buque cargado con combustible no declarado motivaron los arrestos recientes.

Sheinbaum detalló que el esquema operaba mediante la importación de mercancía declarada como "sustancia para procesar" (con permiso temporal y sin pagar impuestos), cuando en realidad transportaba diésel para venta ilegal en el mercado interno. Añadió que este tipo de investigaciones requieren tiempo debido a la complejidad de construir una carpeta sólida con pruebas judicializables.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los detenidos fueron capturados tras operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México. Entre los arrestados figuran empresarios, marinos activos y retirados, y exfuncionarios de la aduana.

En este contexto, Sheinbaum afirmó que, cuando se identifica un entramado ilícito "lo que hay que hacer es cero impunidad y detener a todos aquellos que estén involucrados". Aunado a esto, adelantó que ya hay más de 200 órdenes de aprehensión pendientes contra agentes aduanales, militares y administrativos que podrían estar relacionados.

Además, se informó que se prohibió temporalmente la importación de la sustancia usada para realizar estas maniobras evasoras, como medida preventiva de control