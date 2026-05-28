Claudia Sheinbaum llama a la afición a respetar reglas en la Copa del Mundo 2026

A un año de que México vuelva a colocarse en el centro del futbol mundial como una de las sedes de la Copa del Mundo 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo a la afición: respetar las reglas impuestas por la FIFA y dejar atrás expresiones discriminatorias en los estadios. La petición surge en medio de una creciente preocupación por el persistente grito homofóbico que ha acompañado durante años a partidos de la Selección Mexicana.

La importancia del respeto a las reglas de la FIFA

El llamado no ocurre por casualidad. En semanas recientes, la FIFA volvió a sancionar al futbol mexicano debido a incidentes registrados en encuentros del Tricolor, una situación que ha encendido alertas justo cuando el país se prepara para recibir miles de visitantes internacionales durante el Mundial. Entre las medidas disciplinarias más recientes destacan restricciones en zonas de estadios y advertencias más severas si el comportamiento persiste.

La mandataria enfatizó que el reto no solo es deportivo, sino también de imagen internacional. México compartirá la organización de la Copa del Mundo con Estados Unidos y Canadá, lo que convierte a cada partido en un escaparate global. En ese contexto, el respeto a los protocolos de la FIFA se vuelve indispensable para evitar sanciones que puedan empañar el torneo o afectar la experiencia de los aficionados.

Consecuencias del grito homofóbico en los estadios

El polémico grito, que suele escucharse cuando el portero rival despeja el balón, ha sido considerado por organismos internacionales como una expresión discriminatoria. Aunque parte de la afición lo defiende como una tradición futbolera, la FIFA mantiene una postura de tolerancia cero y ha impuesto multas, pausas en partidos e incluso amenazas de cierres parciales de estadios a la Federación Mexicana de Futbol.

Ante este escenario, la Federación Mexicana de Futbol también ha reforzado campañas de concientización para transformar el ambiente en las tribunas. Una de las estrategias más recientes apuesta por sustituir el grito con dinámicas como "la ola", apelando al entusiasmo colectivo sin caer en actos discriminatorios. Exjugadores históricos y figuras del balompié mexicano han sido integrados a estas campañas para conectar con la afición y promover una nueva cultura de apoyo.

Un desafío hacia el Mundial 2026

Con el reloj avanzando hacia el Mundial 2026, el mensaje es claro: la pasión por el futbol sigue siendo bienvenida, pero bajo nuevas reglas. El desafío no solo será llenar estadios y alentar al Tri, sino demostrar que México puede ser ejemplo de convivencia y respeto dentro y fuera de la cancha.