Bienestar advierte sobre estafas digitales: El 16 de febrero inicia calendario oficial de la Beca Rita Cetina

El director regional de Bienestar, Pepe Erives, emitió una alerta urgente dirigida a los beneficiarios de programas sociales ante el notable incremento de intentos de fraude y la propagación de desinformación en plataformas digitales.

Erives subrayó la importancia de no caer en engaños que buscan comprometer datos personales, exhortando a la ciudadanía a no interactuar con enlaces de procedencia sospechosa ni proporcionar información sensible a cuentas que no cuenten con el respaldo institucional. Según explicó el funcionario, estos esquemas de estafa suelen presentarse como soluciones rápidas o registros externos que no tienen validez alguna ante la Secretaría.

Acciones de la autoridad

Para combatir este problema, el funcionario hizo hincapié en una herramienta de verificación sencilla pero fundamental: la identificación de la "palomita azul" en las redes sociales. Pepe Erives señaló que los usuarios deben ser sumamente selectivos con las fuentes de información que consultan, priorizando únicamente aquellas páginas que han sido debidamente verificadas por las plataformas oficiales. Esta distinción es el método más seguro para diferenciar un comunicado auténtico del Gobierno de México de una publicación fraudulenta diseñada para desorientar a la población o cometer ilícitos.

En cuanto a la Beca Universal "Rita Cetina", el director regional aclaró que los calendarios de pago que han circulado recientemente en diversos grupos de mensajería y redes sociales son totalmente falsos.

Detalles confirmados

Pidió a los padres de familia y estudiantes mantener la calma y no dejarse guiar por rumores o cronogramas que no hayan sido emitidos por la Coordinación Nacional. El uso de estos calendarios apócrifos solo genera falsas expectativas y confusión sobre la logística real de la dispersión de recursos, la cual se maneja bajo estrictos protocolos de seguridad.

Finalmente, se confirmó que el calendario oficial de pagos y distribución para los jóvenes comenzará a publicarse formalmente a partir del 16 de febrero. El proceso de atención se realizará conforme a los tiempos establecidos por la Coordinación Nacional y, como es habitual, se espera que la programación inicie de manera organizada siguiendo el orden alfabético de los beneficiarios.

Erives concluyó reiterando que toda actualización sobre el programa será difundida exclusivamente a través de los canales institucionales, garantizando así la transparencia y la seguridad de los apoyos.