Claudia Sheinbaum presenta su nuevo libro sobre la transición histórica en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la publicación de su nuevo libro, Diario de una Transición Histórica, una obra que, según la mandataria, relata el proceso del cambio de gobierno que encabezó tras las históricas elecciones de 2024. El libro estará disponible para el público a partir de este fin de semana en las principales librerías del país.

Desde Palacio Nacional, la presidenta confirmó el lanzamiento con entusiasmo, indicando que el proceso de escritura fue extenso. "Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, Diario de una transición histórica, en las librerías. (...) Fue bastante tiempo", comentó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

El texto aborda la etapa que siguió a su victoria en las urnas, un hito que la consagró como la primera mujer presidenta en la historia de México. La obra se centra en el crucial periodo de transición, narrando el proceso de relevo institucional que se llevó a cabo junto con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Este lanzamiento editorial se produce en un momento de alta visibilidad para la jefa del Ejecutivo Federal, y busca ofrecer una perspectiva personal y detallada sobre las decisiones y los desafíos enfrentados al asumir la máxima Presidencia del país. El título, que enfatiza el carácter "histórico" de la transición, posiciona el libro como una pieza clave para comprender el inicio de su administración y su visión del llamado "cambio de gobierno".

La publicación de Diario de una Transición Histórica no solo reviste un interés político, sino también literario, al ser la primera obra escrita por Sheinbaum desde que asumió el cargo. Se espera que el libro genere un intenso debate y una alta demanda en las librerías, reflejando el interés del público por conocer los pormenores detrás de la primera transición de poder entre el presidente saliente y la presidenta electa del mismo movimiento político. El texto se suma a la bibliografía sobre la política mexicana reciente, ofreciendo una visión desde la cúpula del poder.