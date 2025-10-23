Pemex controla fuga de petróleo en Veracruz tras lluvias intensas

Pemex controla fuga de petróleo en Veracruz y recupera 345 mil litros tras fuertes lluvias

Pemex recupera y controla la fuga de petróleo en oleoducto de Veracruz tras fuertes lluvias

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla de 67 años, supervisó los trabajos para controlar la fuga en Veracruz y recuperar el crudo derramado en el arroyo Citlaltépetl, en su unión con el río Pantepec-Tuxpan.