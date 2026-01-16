Claudia Sheinbaum prohíbe la venta de vapeadores en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — A partir de este viernes 16 de enero de 2026, México inicia una nueva era en su política de salud pública con la entrada en vigor del decreto que prohíbe de manera absoluta la comercialización, circulación y uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio nacional. La medida, impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca frenar el aumento de enfermedades pulmonares crónicas entre la población joven.

El decreto, publicado previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no solo prohíbe la venta en establecimientos físicos y plataformas digitales, sino que también castiga la exhibición de estos productos y endurece las restricciones para su consumo en espacios públicos.

Puntos clave de la prohibición

La nueva normativa es una de las más estrictas a nivel mundial e incluye los siguientes apartados:

Prohibición de venta: Ningún establecimiento, desde tiendas de conveniencia hasta "vape shops" especializadas, podrá vender dispositivos o líquidos (con o sin nicotina).

Comercio digital: Se bloquea la distribución a través de servicios de mensajería y plataformas de comercio electrónico.

Multas severas: Las sanciones por incumplimiento para comercios pueden alcanzar los 450 mil pesos, además de la clausura definitiva del establecimiento.

Espacios 100% libres de humo y emisiones: Se prohíbe vapear en cualquier lugar donde ya estuviera prohibido fumar tabaco, incluyendo parques, playas, paraderos de transporte público y terrazas de restaurantes.

Salud pública vs. Amparos

La Secretaría de Salud defendió la medida citando estudios recientes que vinculan el acetato de vitamina E y otros metales pesados presentes en los líquidos de vapeo con crisis respiratorias agudas. "No se trata de una restricción a la libertad, sino de la protección del derecho a la salud de las infancias y juventudes mexicanas", señaló el titular de la dependencia.

Por otro lado, cámaras de comercio y asociaciones de usuarios han anunciado que promoverán una ola de amparos, argumentando que la prohibición total fomenta el mercado negro y vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Los críticos señalan que, al igual que ocurrió con la prohibición de 2022, los consumidores acudirán a productos de procedencia ilícita sin ningún control sanitario.

Operativos de vigilancia

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció que desde las primeras horas de hoy se han desplegado operativos de inspección en las principales ciudades del país, incluyendo Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, para asegurar el retiro de mercancía de los anaqueles.

Este endurecimiento de la ley antitabaco coloca a México a la vanguardia —y en medio de la controversia— en la lucha contra los nuevos sistemas de administración de nicotina, en un inicio de año marcado por otros temas de alta relevancia nacional como la vigilancia de infraestructuras y ajustes diplomáticos.