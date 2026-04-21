Claudia Sheinbaum reacciona ante el ataque en Teotihuacán

El eco de los pasos sobre la Calzada de los Muertos se ha detenido. Donde antes se escuchaban idiomas de todo el mundo y el murmullo de turistas maravillados, hoy reina un silencio inusual. La zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios más emblemáticos de México, permanece cerrada tras un violento ataque que dejó una profunda herida nacional e internacional.

Un hecho que nadie esperaba

El pasado 20 de abril de 2026, la tranquilidad del sitio fue interrumpida por un tiroteo desde la Pirámide de la Luna. Un hombre armado abrió fuego contra visitantes, provocando la muerte de una turista canadiense y dejando al menos 13 personas heridas, entre ellas varios extranjeros y menores de edad.

El agresor, que actuó solo, terminó quitándose la vida en el lugar. Las investigaciones señalan que había planeado el ataque con anticipación, lo que ha encendido alarmas sobre la seguridad en sitios turísticos del país.

Aunque México enfrenta problemas de violencia en otras regiones, un hecho así en un destino turístico de talla mundial resulta extremadamente inusual, lo que ha incrementado la preocupación tanto dentro como fuera del país.

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La reacción del gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó rápidamente, condenando el ataque y ordenando una investigación a fondo. Además, expresó solidaridad con las víctimas y aseguró que se brindará apoyo a los afectados y sus familias.

Pero más allá de las palabras, el gobierno ya perfila medidas concretas:

- Refuerzo de seguridad en zonas arqueológicas

- Mayor presencia de fuerzas federales

- Posible instalación de detectores de metales

Estas acciones buscan evitar que un hecho así vuelva a repetirse en espacios culturales clave del país.

¿Cuándo reabrirá Teotihuacán?

Tras el ataque, el sitio fue cerrado de manera indefinida para permitir investigaciones y garantizar condiciones seguras. Sin embargo, el gobierno federal ya adelantó que la reapertura no tardará demasiado.

La presidenta indicó que Teotihuacán reabrirá una vez que se implementen nuevas medidas de seguridad, lo que sugiere que el acceso al público dependerá directamente de que se garantice la protección de los visitantes.

Aunque no hay una fecha exacta confirmada públicamente, el mensaje es claro: la reapertura será prioritaria, pero no a costa de la seguridad.

Más que ruinas: un símbolo que debe levantarse

Teotihuacán no es solo un sitio turístico. Es historia viva, identidad y uno de los destinos más visitados del país. Su cierre, aunque temporal, representa un golpe emocional y económico.

A menos de dos meses del Mundial 2026, el ataque también ha puesto bajo la lupa la seguridad en México frente a eventos internacionales.

Sin embargo, la reapertura del sitio no será solo un acto administrativo: será una señal de resiliencia.

Porque si algo ha demostrado Teotihuacán a lo largo de los siglos, es que incluso después de los momentos más oscuros, siempre vuelve a levantarse.