Sheinbaum defiende su opinión sobre TV Azteca tras acusaciones de censura

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya ejercido censura contra TV Azteca, luego del llamado que hizo a no sintonizarla y afirmó que solo fue una opinión. Durante su conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que 'cuando ayer dije 'no vean TV Azteca' es una opinión, pero no estoy censurando como Presidenta de la República a nadie'. 'Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos, porque toda la barra se dedicó a criticar al gobierno y a la Presidenta y a levantar también muchos falsos, muchas mentiras', expresó. 'Cuando digo 'no vean una televisora' pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora', agregó.

Acciones de la autoridad

La Mandataria federal acusó que 'existe una ofensiva por parte de la televisora contra el gobierno de México con muchas mentiras (...) Prácticamente cuando entramos del gobierno a la fecha, la televisora se ha dedicado a reproducir contenidos, muchos de ellos falsos, de nuestro gobierno y del gobierno del presidente López Obrador.'