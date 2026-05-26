47% de la población ocupada en México gana hasta un salario mínimo

En el primer trimestre de 2026, 27 millones 997 mil 881 mexicanos y mexicanas ganan hasta un salario mínimo —315.04 pesos diarios, 9 mil 582.47 al mes— en México, representando el 47% de la población ocupada del país, incrementándose 0.6% con respecto al mismo periodo de 2025 y 13% con respecto al trimestre anterior (cuatro trimestre de 2025), según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

También se detectó un aumento anual de 6.5% en las personas que ganan "más de 1 hasta 2 salarios mínimos" de la población ocupada de México, que representan al 30.8% de las y los trabajadores ocupados del país a nivel nacional; sin embargo, en términos intertrimestrales, el aumento fue de 0.17% con respecto al último trimestre de 2025 con base a la ENOE.

El 6.1% de las y los ocupados en México están en el rango de "más de 2 hasta 3 salarios mínimos" —máximo 28 mil 746 pesos mexicanos— y se incrementó 1.2% con respecto al primer trimestre de 2025; trimestralmente, se observó un decremento de 2.87%.

La población ocupada que gana "más de 3 hasta 5 salarios mínimos" y más de 5 salarios mínimos —entre 28 mil 746 hasta más de 47 mil 910 pesos mexicanos— representan el 3.2% a nivel nacional según los datos del primer trimestre de 2026 de la ENOE. Para el primer rango se precisó un aumento anual de 0.2% y para el segundo no hubo un incremento porcentual significativo.

PEA y personas ocupadas decrecen en el 1T de 2026

En el primer trimestre (1T) de 2026 la población económicamente activa (PEA) cayó en términos porcentuales 0.4% en comparación a los primeros tres meses de 2025 pero aumentó en términos reales 551 mil 651, alcanzando una cifra de 61 millones 113 mil 357 personas con posibilidad de trabajar, según la ENOE. En términos intertrimestrales, las y los ocupados de México obtuvieron un decremento en el 1T2026 similar de 0.38% con respecto al último trimestre de 2025.

La población ocupada en México del 1T de 2026 fue de 59 millones 552 mil 660 personas, observándose un aumento absoluto de 551 mil 651 de trabajadores y trabajadoras pero representando un decremento de 0.1% en términos anuales. Entre el cuatro trimestre de 2025 y el primero de 2026, el aumento fue de 2.2%.