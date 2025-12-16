Clara Brugada anuncia fiesta electrónica masiva en CDMX para Año Nuevo

Clara Brugada anuncia fiesta electrónica masiva para recibir el Año Nuevo en CDMX

Clara Brugada señala que la fiesta electrónica del Año Nuevo en CDMX contará con artistas nacionales e internacionales.

En la presentación de las Actividades Navideñas 2025, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, anunció la ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX.

De acuerdo con el anuncio presentado por Clara Brugada, esta ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX tendrá lugar durante la tarde y noche del 31 de diciembre de 2025.

Horario y dónde será la fiesta electrónica de Año Nuevo en CDMX anunciada por Clara Brugada

De acuerdo con el anuncio de Clara Brugada, la ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX dará inicio a las 6:00 p.m. del 31 de diciembre.

La ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX sucederá en el Paseo de Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. La idea es cerrar toda la avenida, para que se convierta en la pista de baile de música electrónica más grande del mundo. Invitando a toda la gente a que se dé cita en el lugar para iniciar un nuevo ciclo, recibiendo el Año Nuevo al ritmo de la música electrónica.

No se dio un horario de finalización; pero se espera que termine entrada la madrugada del 1 de enero de 2026.

¿Qué grupos estarán en la ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX anunciada por Clara Brugada?

Clara Brugada no ha dado a conocer los artistas o grupos que estarán en la ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX. No obstante, la misma Clara Brugada señaló que la ´Fiesta Electrónica más Grande del Mundo´ de Año Nuevo en CDMX contará con talento nacional e internacional.

Recordemos que no es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad de México organiza un concierto de música electrónica en el Paseo de la Reforma. Apenas el 31 de diciembre de 2024, Polymarchs estuvo presente en el Paseo de la Reforma dando un concierto con motivo del inicio de un nuevo año.