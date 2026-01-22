Omar García Harfuch destaca caída en el Puebla: 41% menos

Gobierno de Sheinbaum asegura que los homicidios en Puebla se redujeron 41 % de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, realizada en Puebla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la coordinación entre el gobierno federal y las autoridades estatales ha permitido una reducción significativa en la violencia homicida en Puebla.

De acuerdo con el funcionario, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 la entidad registró una caída del 41 % en la incidencia de homicidios dolosos. Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en la capital poblana, García Harfuch detalló que el promedio diario de homicidios pasó de 3.97 a 2.35 en el periodo referido, lo que refleja —dijo— los resultados de la estrategia conjunta de seguridad.

Detalles confirmados

El titular de la SSPC añadió que los delitos de alto impacto también muestran una tendencia a la baja. Señaló que desde el inicio de la actual administración federal y hasta diciembre pasado, estos ilícitos disminuyeron 11 %, al pasar de 42.8 a 38.2 casos diarios.

Al presentar el balance operativo desde la Escuela Militar de Sargentos, el funcionario federal reportó la detención de mil 365 personas consideradas generadoras de violencia en Puebla, así como el aseguramiento de 435 armas de fuego y 346 kilogramos de droga. Asimismo, destacó la localización y destrucción de un laboratorio clandestino para la elaboración de estupefacientes.

Acciones de la autoridad

En materia de extorsión, García Harfuch precisó que se han iniciado 119 carpetas de investigación y se logró la captura de nueve presuntos responsables, siete de ellos identificados como objetivos prioritarios. Estas acciones, subrayó, contribuyeron a una disminución del 16.9 % en la incidencia de este delito en la entidad.