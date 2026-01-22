Módulos INAPAM 2026: Dónde obtener la credencial para adultos mayores

Módulos INAPAM... ¿Dónde puedes tramitar tu credencial en 2026?

Conoce dónde ubicar los módulos INAPAM 2026, requisitos y beneficios de la credencial para adultos mayores con descuentos en transporte, salud y más.

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INAPAM está dirigida a todas las personas que tengan 60 años o más, sin importar si reciben o no otro tipo de apoyo social. Este documento oficial permite acceder a una amplia red de beneficios promovidos por el Gobierno Federal en coordinación con instituciones públicas y privadas.

Durante 2026, decenas de ciudadanos alcanzarán la edad requerida, por lo que resulta fundamental conocer el proceso para registrarse. El trámite es permanente y gratuito, lo que significa que la credencial no pierde vigencia con el paso del tiempo y no requiere renovaciones periódicas.

Además de facilitar el acceso a descuentos, la credencial INAPAM funciona como una herramienta de inclusión social, al promover la participación de los adultos mayores en actividades culturales, educativas y recreativas en todo el país.

DÓNDE UBICAR LOS MÓDULOS INAPAM MÁS CERCANOS

El registro para obtener la credencial INAPAM 2026 está disponible en toda la República Mexicana. Para facilitar el proceso, el Gobierno Federal habilitó una plataforma digital que permite ubicar el módulo más cercano al domicilio del solicitante.

Para encontrarlo, únicamente es necesario seleccionar la Entidad Federativa y el Municipio en el sistema oficial. De inmediato, la plataforma muestra la dirección exacta del módulo correspondiente, así como datos de contacto y horarios de atención.

Este mecanismo evita traslados innecesarios y reduce tiempos de espera, especialmente para personas adultas mayores. También permite planificar la visita con antelación y acudir con todos los documentos necesarios.

BENEFICIOS DE LA CREDENCIAL INAPAM EN 2026

Uno de los principales atractivos de la credencial es el acceso a descuentos que van del 10 % al 50 %, e incluso servicios completamente gratuitos en diversos rubros esenciales. Estos beneficios están diseñados para aliviar la carga económica de este sector de la población.

Entre los principales apoyos se encuentran descuentos en medicamentos, transporte público, alimentos, predial, agua potable y actividades recreativas y culturales. El Directorio de Beneficios INAPAM 2026 concentra todas las empresas e instituciones participantes.

Los rubros incluidos en el programa abarcan:

· Alimentación

· Salud

· Transporte

· Educación

· Cultura

· Asesorías legales

· Ropa y hogar

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL INAPAM

El único requisito indispensable es tener 60 años cumplidos o más. Para completar el registro, se deben presentar los siguientes documentos en original y copia:

· Identificación oficial vigente

· CURP

· Acta de nacimiento legible

· Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

· 1 fotografía tamaño infantil reciente

· Teléfono y CURP de un contacto de emergencia

Contar con esta documentación completa agiliza el trámite y permite obtener la credencial en una sola visita al módulo correspondiente.