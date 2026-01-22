Claudia Sheinbaum envía brigadistas a Chile para combatir incendios

Gabriel Boric agradece a Claudia Sheinbaum por la ayuda mandada desde México ante los incendios que se registraron al sur del país.

"¡Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias Claudia Sheinbaum"

Gabriel Boric, presidente de Chile

Gabriel Boric anuncia la llegada de la ayuda de México enviada por Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció la ayuda enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum junto con 145 brigadistas mexicanos.

En la imagen publicada por Gabriel Boric junto a su mensaje de agradecimiento a Claudia Sheinbaum, se pueden ver a bomberos con banderas chilenas y mexicanas y uniformados en amarillo frente a un avión de la Fuerza Aérea de Chile.

Asimismo, la cuenta oficial del Gobierno de Chile publicó un video agradeciendo a México tras la llegada de los 145 brigadistas mexicanos con más de 360 kg de equipo contra incendios, quienes aterrizaron en la ciudad chilena de Concepción.

Los brigadistas mexicanos serán fundamentales para combatir incendios forestales en el centro y sur de Chile, los cuales han causado al menos 21 muertes desde hace una semana.

Estos incendios comenzaron desde mediados de este mes de enero y han afectado más de 61 mil hectáreas en regiones de Chile como Biobío y Ñuble.

La ayuda enviada por México ante los más de 50 incendios registrados en Chile se suma a los ya mandados por Estados Unidos, Argentina y Colombia.

¿Cómo ocurrió la llegada de los brigadistas?

Durante su conferencia matutina de este 22 de enero, la cual ofreció en Puebla, Claudia Sheinbaum reveló que la ayuda enviada junto a los 145 brigadistas mexicanos a Chile la coordina la Comisión Nacional Forestal.

Asimismo, Claudia Sheinbaum aseguró que México siempre va a ser solidario porque "es nuestra esencia":

"Siempre México va a ser solidario, siempre; es nuestra esencia, esos valores vienen del México profundo, de los pueblos originarios, las mexicanas y los mexicanos tenemos grandes valores que vienen de esa civilización, que tienen que ver con la fraternidad, con la solidaridad, con el apoyo familiar y con el amor al prójimo y siempre vamos a ser así."

Claudia Sheinbaum