Científicos de la UNAM crean chip que simula el hígado para evaluar fármacos

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollaron un chip, el primero en Latinoamérica, que replica las funciones clave del hígado, lo que permitirá evaluar fármacos con mayor precisión, con estándares a los que usan en las industrias farmacéuticas de Estados Unidos y Europa.

¿Qué funciones cumple el hígado en este avance?

El proyecto fue realizado por el Laboratorio de Mecanobiología de la Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM, señaló Genaro Vázquez Victorio, profesor del Departamento de Física y jefe del laboratorio. El académico recordó que el hígado cumple funciones vitales como el control de niveles de azúcar, el metabolismo de hormonas y la eliminación de desechos en la sangre, por lo que es un órgano fundamental para pruebas farmacológicas.

El dispositivo en miniatura está fabricado con tecnología similar a la de celulares y equipos electrónicos. Se diseñó un sistema que permite que células "se sientan como en casa" y reproducen condiciones físicas y químicas aproximadas a las de un órgano real.

Vázquez Victorio dijo que el logro principal fue establecer un protocolo para que sea replicado por otros laboratorios y, con ello, tener una funcionalidad comparable a plataformas internacionales. Los resultados de la investigación se publicaron en la revista científica Advanced Healthcare Materials.

¿Cuáles son los retos superados en el desarrollo del chip?

"Es la primera evaluación de la función de un nuevo fármaco antes de pasar a otros órganos como corazón, pulmón o riñón", explicó el académico. Lograr que las células se adhieran al dispositivo y que sigan vivas por periodos prolongados fue uno de los principales retos del proyecto, lo que al final se consiguió tras diversos ensayos.

Mitzi Pérez, primera autora del artículo, encabezó el proyecto junto con un equipo de científicos mexicanos y extranjeros y con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), así como con becas posdoctorales y de movilidad internacional.

¿Qué otros proyectos están en desarrollo en la UNAM?

El grupo de la UNAM ya trabaja con otras instituciones para desarrollar un "pulmón en un chip" y un "riñón en un chip", en tanto que se trabaja en un modelo de hígado graso, enfermedad que, se prevé, afecte a la mitad de la población mundial en los próximos años. Vázquez Victorio ve claves esas tecnologías en el futuro cercano, pues las agencias regulatorias consideran sustituir las pruebas en animales por modelos en chip al final de la presente década.