Claudia Sheinbaum responde a Trump sobre el fentanilo en México

México tiene una postura distinta sobre el consumo de drogas, dice Sheinbaum tras dichos de Trump sobre fentanilo

Durante la conferencia de este 16 de diciembre, Claudia Sheinbaum habló sobre lo que dijo Donald Trump sobre el fentanilo, asegurando que México tiene una postura distinta sobre el consumo de drogas.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el fentanilo?

Claudia Sheinbaum asegura que deben atenderse las causas del consumo de fentanilo. En la conferencia matutina de este 16 de diciembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre lo que dijo Donald Trump del consumo del fentanilo, asegurando que era "un arma de destrucción masiva".

A lo que la presidenta reveló que se deben atender las causas del consumo de fentanilo y analizar el alcance ya que también se consume de manera legal como analgésico. "Vamos a analizar qué implicaciones tiene y estamos analizando el alcance. Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por supuesto que hay que atender los delitos pero hay que atender también las causas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, seguirán utilizándose drogas."

Causas del consumo de fentanilo en jóvenes

Según reveló Sheinbaum, la causa fundamental del consumo de drogas, en este caso del fentanilo, tiene que ver con un desapego de los jóvenes quienes las usan para evadir la realidad en vez de atender la raíz de sus problemas.

Claudia Sheinbaum enfatizó que el consumo de fentanilo y de otras drogas, tiene que ver con muchos factores como:

- Salud mental

- Apegos

- Valores

- Familia

- Educación

- Atención a las causas

"Mientras no se atiendan las causas, esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solo esta visión de catalogar ahora a una de las drogas como ´arma de destrucción letal´. Si no se atienden las causas, será una o será otra droga."

Claudia Sheinbaum