Claudia Sheinbaum responde a insultos en marcha Generación Z: se siente fortalecida

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que no la van a debilitar por los insultos que lanzaron contra ella en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre.

Durante su conferencia mañanera de este 17 de noviembre, Claudia Sheinbaum aclaró que al contrario, la hacen 'más fuerte', porque tiene el respaldo del pueblo y que está bien si no le cae a algunas personas.

"Creen que nos van a debilitar, que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan, no, más fuerte, ustedes creen que esos gritos, leperadas, me van a hacer algo, no, que estamos fuertes con el pueblo"

Claudia Sheinbaum señaló que se debe investigar a quienes amenazaron a los policías, en referencia a un hombre que les gritó "van a morir" y "venimos armados" quien presuntamente era parte de la marcha de la Generación Z.