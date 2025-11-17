Ricardo Salinas Pliego espiaría a abogado en Londres para evitar juicio

El empresario Ricardo Salinas Pliego habría contratado a la empresa de inteligencia corporativa Black Cube para espiar a un abogado de la contraparte perteneciente a la firma Astor Asset Management en Londres, en un intento por evitar el juicio, según Bloomberg.

De acuerdo a lo que se expuso, la táctica del multimillonario mexicano fue embriagar al abogado para grabarlo, con el fin de obtener información que entorpeciera el proceso judicial que enfrentará.

¿Qué ocurrió?

Según lo que se ha informado, el dueño de Elektra y TV Azteca gira en torno a un fraude de acciones. El medio de comunicación Proceso indicó que el juez Stephen Houseman acusa a Salinas por falta de ética. "Es engañar al sistema con vistas a socavar la igualdad de condiciones que el tribunal se esfuerza por mantener entre las partes. Ofende la justicia", sostuvo el juez.

"La demanda de Salinas Pliego consiste en que hay acciones de Elektra y Banco Azteca que están fuera de su alcance y quedaron en manos de un estafador en serie", explicó Proceso.

¿Cuál es la reacción del juez?

Houseman destacó la clara violación inadmisible en el intento de obtener información del abogado, siendo una falta a la confidencialidad abogado-cliente. "¿Qué debe hacer el tribunal cuando alguien con una demanda aparentemente sólida y sustancial, quizá incontestable, por fraude, solicita un juicio sumario a la luz de un conocimiento obtenido por medios poco éticos?", dijo el juez. El presunto propósito de estas acciones supuestamente perpetradas por el equipo de Salinas era conseguir un juicio sumario. No obstante, tras la evolución de este caso, Houseman dictó que se seguirá un proceso penal.